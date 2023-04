Claudia Rossi e Petite Terrible secondi all’esordio sul Melges 32

Grande inizio sul Melges 32 per Claudia Rossi e per l’equipaggio di Petite Terrible che a Puntaldia chiude secondo all’esordio nella monoclasse.

La prima tappa delle Melges 32 World League è così passata in archivio al termine di una giornata caratterizzata da condizioni meteomarine che hanno messo alla prova la sensibilità dei timonieri. Una situazione che non ha impensierito i team di Alberto e Claudia Rossi, abili a concludere la frazione con il titolo di Boat of the Day, ottenuto da Enfant Terrible-Adria Ferries, vincitore dell’ultima prova della serie, e con il secondo posto assoluto di Petite Terrible-Adria Ferries, premiato anche come miglior team debuttante tra le boe della classe Melges 32.

Un secondo posto, quello conquistato dal team di Claudia Rossi, arrivato a pari punti con il primo, Heat di Max Agustin, che ha risolto il tie break a suo favore in virtù dei tre primi di giornata. A un solo punto dal podio ha fermato la sua corsa Enfant Terrible-Adria Ferries, seguito a un solo punto da Wilma di Fritz Homann.

"E’ stato un grande esordio, chiuso con una giornata spettacolare, durante la quale il vento ha toccato i 20 nodi – ha detto Claudia Rossi, armatore e timoniere di Petite Terrible dopo la premiazione –. La classe si è confermata super competitiva e un metro perso sull’acqua può avere conseguenze pesanti in classifica. Siamo felici per il secondo posto, che ci ripaga del lavoro svolto durante l’inverno, e siamo consapevoli di avere notevoli margini di miglioramento: l’equipaggio, che ringrazio per quanto fatto nel corso del weekend, è nuovo e le sinergie vanno ottimizzate, così come la messa a punto. Il nostro obiettivo è fare bene al Mondiale in programma il prossimo agosto a Porto Ercole". I Melges 32 si ritroveranno a Puntaldia tra un mese circa per la seconda tappa della stagione.

g. p.