Clementi: "Non siamo frustrati, ma abbiamo voglia di vincere"

La Vigor attende lo spigoloso Notaresco per tornare a sorridere con i suoi tifosi. Si tratta di un banco di prova piuttosto impegnativo, ma una vittoria è quello che serve e quello che i rossoblu dovranno cercare di ottenere ad ogni costo per cancellare la sconfitta teatina subìta e difendere quel secondo posto che fa gola a tanti.

"Per come era iniziata la settimana, direi che sono soddisfatto – afferma il mister della Vigor Senigallia Aldo Clementi –. Nei giorni scorsi alcuni ragazzi hanno accusato delle noie fisiche, per fortuna però abbiamo recuperato sia Bucari sia Magi Galluzzi".

Il Notaresco – continua il mister rossoblu nel suo ragionamento – è una squadra molto propositiva e profondamente cambiata rispetto all’andata, nell’ultima gara hanno rimediato una sconfitta piuttosto netta, ma hanno creato parecchie occasioni. La Vigor d’altro canto ha voglia di vincere, non c’è frustrazione, il nostro campionato è sotto gli occhi di tutti – rimarca il tecnico –. Veniamo da una sconfitta che non meritavamo, ma non siamo reduci da un periodo negativo".

"Parlare di riscatto è improprio – spiega ancora il mister della Vigor –, di sicuro però l’atteggiamento messo in campo negli ultimi venti minuti nella partita di Chieti non mi è piaciuto. Non parlo di impegno, ma ci siamo lasciati coinvolgere da un caos che non ci appartiene".

In settimana è arrivato Davide Balleello, talentuoso figlio d’arte con brillanti prospettive, ma è opportuno andarci cauti.

"Non abbiamo fatto acquisti in questa sessione ed è normale che ci sia curiosità su Balleello – spiega ancora l’allenatore di Senigallia –. Ci tengo però a sottolineare un aspetto: non carichiamo questo ragazzo di aspettative eccessive. Non ha mai giocato con i grandi – dice ancora Clementi sull’ultimo arrivo –, torna nella sua città in un contesto impegnativo perché la Vigor è una società amata e seguita a Senigallia, quindi andiamoci con i piedi di piombo".

"Belleello – conclude infine il tecnico rossoblu alla vigilia del match contro gli abruzzesi – giocherà solo con la prima squadra, ma vogliamo inserirlo con calma e di sicuro il prossimo anno avrà il suo spazio".

Prospettive per il nuovo arrivo in rossoblu a parte, mister Clementi si presenterà alla corte degli abruzzesi senza Bartolini, Marcucci e Perri e con il dubbio sul classe 2004 che sarebbe meglio schierare.

Un’incertezza che anche stavolta si riflette sul portiere riproponendo la decisione da prendere: Roberto o Sarti? Se la scelta ricadesse sul primo, in mezzo al campo tornerebbe uno tra Mori e Vrioni, in caso contrario spazio a Sarti tra i pali e Olivi sulla fascia.

Probabile formazione: Roberto, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Mori, Gambini, Mancini, Baldini, Kerjota, D. Pesaresi, D’Errico. Calcio d’inizio al "Bianchelli" alle 15, arbitra il signor Terribile di Bassano del Grappa.

Nicolò Scocchera