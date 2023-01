Clementi: "Questa Vigor non si arrende mai"

La terza vittoria consecutiva mette le ali alla Vigor. Altri 3 punti in cascina, secondo posto consolidato ed ennesima prova di forza e maturità… Il successo contro il Cynthialbalonga è davvero un punto di svolta per i senigalliesi.

Di sicuro è stata una domenica di patemi d’animo: Borrelli, Sivilla e Cappai, solo per citarne alcuni, hanno tenuto in apprensione il "Bianchelli" per tutti i 90 minuti. Nonostante un primo tempo in apnea, la Vigor è cresciuta, ha accettato il rischio sfidando a viso aperto il rivale; con il passare dei minuti la partita si è fatta sempre più interessante, vibrante, equilibrata e, cosa ancor più importante, ha emesso un verdetto difficile da cancellare: la Vigor può davvero conservare il suo posto al sole in questo campionato.

Certo c’è ancora molto da fare, tuttavia la squadra di Clementi sembra avere risorse infinite. Tornando alla gara, l’eroe di giornata è senza dubbio Mancini, autore di una doppietta, è però doveroso elogiare anche chi in questo campionato sembrava destinato a vestire i panni del gregario rivelandosi invece un protagonista inaspettato. Alessio Sarti, il secondo portiere rossoblu, sta facendo tutto quello che è in suo poter per mettere in crisi le gerarchie di Clementi. Contro il Cynthialbalonga il giovane portiere è stato determinante in almeno 3 occasioni, di fronte ad avversari molto più esperti di lui non ha mai vacillato. "Che sarebbe stata durissima lo sapevamo, ma questa Vigor non si arrende mai ed i 3 gol realizzati testimoniano la caparbietà di questi ragazzi – afferma il tecnico rossoblu Aldo Clementi –. Siamo rimasti concentrati anche in fase difensiva, inoltre il nostro portiere ha sfoderato giocate decisive di grande qualità. E’ vero la pausa può essere pericolosa perché lo stacco è mentale più che fisico, per fortuna però siamo rimasti lucidi e credo che il risultato lo dimostri".

Analizzando questa splendida partita, è impossibile non notare la fame di gol di alcuni attaccanti: D’Errico, oltre ai subentrati Vrioni e Perri, ci ha provato in ogni modo, mostrando una carica agonistica che il tecnico non può certo ignorare.

"Sono segnali molto importanti non c’è alcun dubbio. A volte i giocatori vengono valutati solo attraverso i numeri, invece ognuno di loro ha un ruolo preciso in rosa – conclude Clementi –. Ogni componente della squadra può essere determinante, D’Errico ad esempio non ha segnato, ma ci ha provato, ha servito l’assist del secondo gol al Mancini dimostrando di aver trovato un ottimo ritmo gara. E’ stato fondamentale, un vero trascinatore anche se il gol non è arrivato".

Nicolò Scocchera