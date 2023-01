Clementi: "Vigor concentrata e determinata"

La Vigor cerca la vittoria, ma dovrà farlo senza pubblico e senza il suo leader difensivo.

Il match di domenica contro il Nuova Florida si disputerà a porte chiuse al cospetto di una squadra profondamente rivoluzionata sia in panchina sia in campo. Al posto dell’ex Serie A Alessandro Del Grosso, la dirigenza laziale ha affidato la guida tecnica ad Alessandro Boccolini. Completato l’avvicendamento in panchina, la finestra di mercato ha portato tante novità al Nuova Florida sia in entrata sia in uscita nella speranza di dare una svolta alla stagione.

Tra i nuovi innesti spiccano l’attaccante romano Sebastiani e l’ esterno d’attacco Giorgio Valentini, reduce da una prima parte di stagione alla Nocerina dove ha confezionato ben otto reti. Mister Clementi è consapevole delle difficoltà, ma appare soddisfatto del lavoro del gruppo come evidenzia lui stesso: "Abbiamo lavorato con la solita intensità, ho visto una squadra concentrata e determinata in vista del prossimo impegno. Purtroppo Marini non potrà scendere in campo a causa della diffida, inoltre Kerjota è rimasto a riposo un paio di giorni per motivi precauzionali per un fastidio al polpaccio. Per fortuna però sta recuperando Perri, ancora dolorante, ma sulla buona strada".

La mancanza di un veterano come Marini non è mai facile da digerire, Clementi lo sa bene, ma ha le sue alternative. A non creare allarmismi è lo stesso Marini che domenica dovrà lasciare il suo posto in mezzo alla difesa. "Purtroppo non sarò della gara, ho raggiunto la quinta ammonizione e dovrò saltare questa trasferta, dispiace, ma fa parte del gioco – afferma Alex Marini -. Non sono preoccupato, Rotondo sta lavorando bene ed il mio ruolo non è affatto scoperto. Il mister ha tante scelte, ma non sarà una partita facile. Affronteremo una squadra combattiva, ma ci stiamo preparando molto bene. Purtroppo dovremo fare a meno dei nostri tifosi, il nostro dodicesimo uomo, sarà una mancanza pesante, ma non ci abbattiamo".

Nell’insidiosa trasferta laziale la Vigor non dovrà fare a meno solo di Alex Marini: a causa dei problemi di agibilità dello stadio "Mazzucchi" di Ardea, gli appassionati rossoblu dovranno seguire il match in diretta streaming. L’assenza del calore del pubblico non passerà inosservata come sottolinea il tecnico vigorino.

"Per noi è un problema giocare a porte chiuse - aggiunge il mister della Vigor -. Siamo abituati ad un sostegno costante anche lontano da casa, la mancanza del calore dei nostri tifosi si farà sentire, ma daremo tutto anche per loro". Una difficoltà in più in una sfida che si prospetta molto complicata, ma la Vigor sa bene che solo la vittoria permetterebbe di consolidare il secondo posto.

Nicolò Scocchera