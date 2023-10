Clementina affonda a Castelfranco: Toscana da Dimenticare

rcastelfranco di sotto

FGL-ZUMA DI SOTTO: Zuccarelli 12, Tesanovic 8, Renieri 11, Chisari 10, Fava 9, Ferraro 5, Vecerina 2, Tosi, Giannoni, Viola, Boldrini, Colzi, Focosi, Tesi (L). All. Bracci

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 7, Ciccolini 7, Stafoggia 6, Usberti 2, Fedeli 4, Canuti 8, Grilli 6, Saveriano 2, Pizzichini 1, Boari, Paparelli, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi

Arbitri: Tronfi e Gemma

Parziali: 25-20, 25-17, 25-20

Prima da dimenticare per la Clementina che in Toscana rimedia una sconfitta netta in tre parziali. La formazione di Paniconi approccia bene, ma il muro difesa regge fino a metà primo parziale. Poi l’ambiziosa squadra toscana accelera dimostrandosi squadra completa in ogni reparto e in ogni fondamentale. "Non abbiamo fatto di sicuro la nostra migliore partita - dice coach Paniconi -. A cominciare dal servizio poco incisivo e contro una squadra come questa, molto forte in attacco, è fondamentale servire bene".