Clementina e Pieralisi possono festeggiare

E’ salvezza in B1 femminile sia per Clementina che per la Pieralisi Jesi. Se per le prime la permanenza ra sicura da varie giornate, le jesine di coach Sabbatini hanno dovuto aspettare l’ultima giornata. Arrivata nonostante una sconfitta senza prendere neanche un punto, ma alla Pieralisi per esultare è bastata la vittoria della Tieffe Modena contro Corridonia. In un girone, quello D, che vede primeggiare di gran lunga Bologna che nell’ultimo turno ha osservato anche il turno di riposo davanti ad Altino le due due squadre qualificate per i playoff. B1 femminile (girone D), 26^ giornata. Campagnola Emilia-Jesi 3-1, Clementina 2020-Cesena 3-2, Volley Modena-Forlì 0-3, Ravenna-Trevi 3-1, Tieffe Modena-Corridonia 3–1, Imola-Altino 3-2. Ha riposato: Bologna. Classifica: Bologna 62; Altino 50; Imola 47; Ravenna 41; Forlì 40; Cesena 39; Clementina 37; Trevi 34; Campagnola Emilia e Jesi 33; Corridonia 29; Tieffe Modena 15; Volley Modena 8.