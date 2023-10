CLEMENTINA 2020

3

POMEZIA

2

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 8, Ciccolini 12, Stafoggia 8, Usberti 7, Fedeli 8, Canuti 15, Grilli 17, Saveriano 2, Pizzichini 3, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

UNITED VOLLEY POMEZIA: Liguori 9, Valerio 13, Frasca 17, Prati 2, Corvese 14, Bisegna 1, Viglietti 3, Oggioni 6, Palermo, Taglione, Biagini (L1), Zannoni (L2). All. Tarquini.

Arbitri: Santin e Santoniccolo

PARZIALI: 25-14, 25-22, 18-25, 21-25, 15-11

La Clementina non sbaglia l’esordio casalingo. La formazione di Paniconi soffre, ma alla fine si prende i primi due punti in campionato vincendo al tiebreak contro Pomezia. La formazione di casa si aggiudica il primo set in scioltezza andando poi in doppio vantaggio in un secondo parziale più combattuto. Nel terzo e quarto set si registra il ritorno delle romane prolungando la sfida al tiebreak.