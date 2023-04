Clementina, tiebreak decisivo per la salvezza

CLEMENTINA

3

CORRIDONIA

2

CLEMENTINA 2020: Pizzichini 9, Sconocchini 7, Saveriano, Ciccolini, Bovolo 27, Catani 13, Gotti 3, Villani, Fedeli 18, Ricciotti, Valentini, Falcone (L1), Bastari (L2). All. Mucciolo.

CORPLAST EDILVETRI CORRIDONIA: Gobbi, Paparelli, Grilli, Partenio, Rita, Gatta, Zannini (L), Borsella, Patrassi, Romani, Giorgi, Mercanti. All. Fusco.

Arbitri: Renzo e Natale.

Parziali: 19-25, 25-19, 24-26, 25-20, 15-13.

Un tiebreak decisivo per la salvezza. Quello vinto dalla Clementina sabato, in casa, contro Corridonia, visti anche i risultati delle altre partite. Una giornata che regala la salvezza matematica a Saveriano e compagne con due giornate di anticipo. Anche se non è una passeggiata per le ragazze esine, le ospiti si portano presto in vantaggio difendendo e contrattaccando con efficacia. Una partita sempre a rincorrere per le padrone di casa che si aggiudicano secondo e quarto parziale piazzando la stoccata decisiva nel quinto set. Poi il trio Catani-Bovolo-Sconocchini mettono il sigillo sul match.