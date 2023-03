Coach Aniello: "Siamo in difficoltà numerica, fare quadrato per arrivare tra le prime quattro"

Dopo aver superato la capolista Rieti di fronte al proprio pubblico la Ristorpo Fabriano perde in modo repentino in quel di Ozzano dopo una gara giocata ad alta intensità. Peccato il finale amaro, ma i biancoblù senza l‘infortunato Verri, ha dimostrato di essere un‘ottima formazione anche con la "coperta corta".

A lungo andare, giocare con seisette giocatori, diventa per gli atleti un grande dispendio di energie nei minuti finali quando falli e stanchezza si fanno sentire. Ai fabrianesi, che conservano il terzo posto ma devono guardarsi le spalle dalla rimonta di numerose squadre, non sono bastati i 27 punti di Papa, i 21 di Centanni e i 12 assist di Stanic. Domenica turno di riposo, causa il ritiro di Firenze, che servirà per smaltire le fatiche di questo ultimo periodo. Prossimo impegno, mercoledì 5 aprile, in trasferta sul campo del San Miniato.

"Ad Ozzano – esordisce così coach Daniele Aniello – abbiamo pagato le troppe palle perse e poca lucidità nei momenti in cui eravamo riusciti ad accenderci oltre a poca concretezza nei secondo tiri".

"Sicuramente in casa, grazie anche al grande apporto del nostro pubblico – continua l‘allenatore fabrianese – stiamo avendo un rendimento migliore, ma ora arriva il momento in cui, trasferta o meno, dobbiamo e vogliamo riuscire a fare risultato. Utilizzeremo questo ‘mezzo’ turno di pausa per ricaricarci un po’, visto che ora oggettivamente siamo in difficoltà numerica ed anche per provare nuove soluzioni in vista della volata finale". "Riuscire – conclude Aniello – a terminare nei primi quattro posti è alla nostra portata ma difficile visto il momento e visto il calendario durissimo. Dobbiamo fare quadrato, mettendo in campo grande concretezza e consapevolezza".

Angelo Campioni