Coach Dubbini: "Simone Ancona con un tempo che lo porta a un livello superiore"

Coach Fabrizio Dubbini, da sempre l’allenatore di Simone Barontini, si è goduto dal vivo il trionfo di domenica sera del suo allievo nel tricolore degli 800 metri di Molfetta nei Campionati Italiani Assoluti. "E’ stata un’emozione incredibile - confessa il tecnico anconetano - perché la gara l’avevamo studiata esattamente come è andata, pensando che Pernici doveva correre in quel modo se voleva raggiungere uno standard per poter partecipare ai mondiali. L’idea era di attaccarsi a lui e poi cercare di chiudere nel finale come è poi è riuscito a fare Simone non in una maniera scontata. Una vittoria più bella, perché arrivata dopo un anno di interruzione dai successi nei titoli italiani".

Un successo con tanto di personale e minimo per le prossime Olimpiadi. "Un tempo che è tanta roba. Penso di poter dire che Simone abbia fatto un salto di qualità che lo proietta in una dimensione diversa nello scenario mondiale dove ci può stare dentro tranquillamente. Poi tutte le gare non possono riuscire bene". A proposito di mondiale. Manca meno di un mese a Budapest. "Vediamo adesso cosa succederà. Ormai siamo tutti un po’ curiosi". Intanto Dubbini & C. si godono lo spettacolo offerto da Barontini in Puglia.