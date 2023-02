Cognigni col cuore diviso a metà "Il primo posto? Mai dire mai"

Per Luca Cognigni, Fermana-Ancona non sarà mai una partita come le altre: lui, fermano purosangue, ma residente ad Ancona (dov’è anche nato), ha vestito le maglie di entrambe, scrivendo pagine importanti delle loro rispettive storie recenti. Protagonista in Serie C con i biancorossi tra il 2014 e il 2017 e con i gialloblù fino all’anno scorso, oggi milita a Forlì, in Serie D, ma il derby di domenica lo seguirà con molta attenzione: "Per me è una partita molto particolare, racchiude quasi tutta la mia carriera. Sarà un gran derby tra due squadre che stanno facendo bene".

L’Ancona è imbattuta da quasi due mesi: come giudichi il campionato disputato finora dai dorici?

"Vengono da una striscia di risultati utili importanti e la vittoria con la Reggiana ha dato ancora più entusiasmo alla piazza: credo stiano facendo un ottimo campionato, nonostante una partenza poco spedita, ma con una squadra rivoluzionata era anche normale. Ora però i risultati si stanno vedendo, poi con l’acquisto di un giocatore fuori categoria come Melchiorri possono continuare su questa strada".

I biancorossi possono rosicchiare punti alla Reggiana o è più realistico puntare al secondo posto?

"Dieci punti sono tanti, anche se mai dire mai: la Reggiana è una squadra forte, che l’anno scorso ha perso di un soffio il campionato. Credo che per l’Ancona l’obiettivo sia migliorarsi e ora sta costruendo le basi per qualcosa di importante".

La Fermana sta disputando un buon campionato: a cosa dovrà prestare attenzione l’Ancona?

"Sta facendo un torneo importante, considerato che è stata ripescata a pochi giorni dall’inizio del campionato, con la squadra costruita in una settimana: è una formazione che cerca di imporre il proprio gioco anche contro avversari superiori. E’ una di quelle partite senza pronostico".

Qual è il ricordo più bello delle due esperienze?

"Tolto l’ultimo anno, di Ancona ho ricordi molto belli, in due stagioni riuscimmo ad arrivare prima sesti e poi quarti. A Fermo sono stati cinque anni altrettanto belli, a parte l’ultimo che si è concluso con la retrocessione, ma quando sono tornato in campo dopo un anno e mezzo con la maglia della squadra della mia città, è stata una grande emozione".

Per chi farai il tifo domenica? "Domanda difficile: Ancona è stata molto importante per me e lo è tuttora, perché ci vivo con la mia famiglia. Però Fermo è la città dove sono cresciuto, il mio cuore è lì. Sono convinto che sarà un bellissimo derby".

L’Ancona intanto ha ripreso ad allenarsi al "Paolinelli". Il gruppo ha svolto attivazione individuale, circuiti di mobilità e rapidità , lavoro di potenza aerobica e parte tattica. Differenziato per Edoardo Ruani e Alessio Piergiacomi. Designato l’arbitro per il derby al Recchioni: è Gianluca Grasso di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Piazzini e Corti.

Gianmarco Minossi