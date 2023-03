Colavitto: "Bisogna tornare a fare risultato"

Gianluca Colavitto inquadra il match di oggi al Porta Elisa. Contano i tre punti, come dire che le chiacchiere stanno a zero. Dopo tre partite in cui l’Ancona ha raccolto un solo punto, per tante ragioni, dalle circostanze agli episodi e agli errori individuali, ora è arrivato il momento di invertire la rotta e riprendere quella che seguivano Gatto e compagni fino al match vinto con la Reggiana. In trasferta a Lucca dopo tre partite in cui l’Ancona ha incamerato un solo punto. Che significato dà all’impegno?

"E’ una partita importante e difficile. Che viene dopo tre partite in cui abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo prodotto. Un aspetto che nel nostro percorso ci può stare, non sono preoccupato, la squadra in campo ha prodotto gioco e prestazioni, ma senza il supporto del risultato".

Cosa non vorrà vedere in campo a Lucca di quanto visto contro l’Entella?

"Non mi è piaciuto il mancato ordine in campo, soprattutto a inizio secondo tempo, quando abbiamo lavorato male, con poca attenzione in determinate situazioni di campo. In settimana abbiamo cercato di correggere questi aspetti. In questo momento deve venirci in aiuto ciò che abbiamo fatto da luglio, quella coscienza collettiva creata nel corso di questi mesi. Se viene a mancare questo e il nostro modo di lavorare in campo, specialmente senza palla, rischiamo di subire troppo. Contro l’Entella abbiamo subito in quelle situazioni in cui in campo c’è stato un black out di attenzione e d’ordine collettivo, e l’abbiamo pagato a caro prezzo".

Che avversario trova l’Ancona?

"E’ una squadra che annovera giocatori importanti per la categoria, ma al di là di questo dovremo mettere in campo la nostra coscienza di squadra e la nostra idea di gioco. Quanto visto domenica scorsa non deve succedere più, perché se poi troviamo qualità dall’altra parte non riusciamo a ribaltare le partite".

Ha ripensato all’utilizzo del 3-4-3?

"Quel modulo l’ho utilizzato perché in quella fase storica c’erano le condizioni per cambiare. Ho una squadra che può giocare con qualsiasi modulo, ma al di là di questo ci deve essere la nostra idea di calcio e la voglia di mettere in campo aspetti che si curano durante la settimana. Ora non ci sono le condizioni per cambiare modulo, servono altre cose".

Come sta Spagnoli, lo porta in panchina?

"Ha avuto un risentimento muscolare, non penso possa essere convocabile".

Mondonico riuscirà a giocare?

"Bisogna valutare alcune cose con lo staff medico, non so se partirà dall’inizio".

Di Massimo è pronto per tornare a giocare novanta minuti? "Sono quasi due mesi che non gioca, ma il ragazzo è uno di quelli che si è sempre allenato con impegno, dal primo giorno di ritiro, giocherà titolare e credo riuscirà a reggere un ampio minutaggio".

Giuseppe Poli