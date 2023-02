Colavitto cambia l’Ancona e punta su Spagnoli

Novità in vista contro l’Olbia: la squadra s’è allenata ieri pomeriggio al Paolinelli, lavoro a parte per Ruani, Lombardi e Di Massimo, e Gianluca Colavitto ha provato alcuni cambiamenti che potrebbero essere promossi a definitivi tra oggi e domani. Contro l’Olbia non ci sarà lo squalificato De Santis, il suo posto dovrebbe essere preso da Camigliano che dunque si sistemerà di fianco a Mondonico in mezzo alla difesa. La partitella di ieri in famiglia confermerebbe questa ipotesi, insieme ad altre: Brogni terzino sinistro al posto di Martina, Simonetti a centrocampo con Basso e Gatto, probabilmente anche per dare un po’ di riposo a Prezioso che così partirebbe dalla panchina insieme a Paolucci. Attacco con Spagnoli titolare affiancato da Moretti a destra e Melchiorri a sinistra, anche qui per far rifiatare un po’ Petrella, pronto a entrare a partita in corso. A due giorni dal match, dunque, Di Massimo sembra ancora una volta destinato a sedersi in panchina, insieme a lui anche Petrella, due giocatori su cui è stata costruita la squadra la scorsa estate. Colavitto sceglie chi è più funzionale al suo gioco, ma anche chi è più in forma, e dunque Moretti e Melchiorri, che hanno dimostrato nelle ultime partite di stare decisamente bene, andrebbero ad affiancare il rientrante Spagnoli, che dopo uno spezzone di partita contro la Reggiana e quasi un tempo a Fermo, sembra pronto a vestire di nuovo la maglia da titolare. il centravanti manca dalla partita di Carrara, in cui si infortunò. Dopo quel match sette partite out e due in panchina prima di tornare ad assaggiare il campo per una ventina di minuti contro i granata di Diana. Un giocatore ha bisogno della partita della domenica per misurare la sua forma e per recuperare il top della condizione, ma Spagnoli ha anche necessità di giocare insieme a Melchiorri per migliorare l’intesa. Con questo tridente e con Basso titolare, con Camigliano e Brogni in campo dall’inizio, potrebbe davvero essere un’Ancona inedita, quella che affronterà l’Olbia domenica pomeriggio.

La scelta di Brogni potrebbe dipendere anche dal fatto che Martina è rientrato ieri in gruppo dopo alcuni giorni di febbre, così come quella del tridente d’attacco sarebbe dovuta al fatto di concedere un po’ di riposo a Petrella, e agli altri infortunati. Il piede di Di Massimo sembra costringerlo ancora a dare forfait: l’attaccante teramano, sette reti finora con la maglia dell’Ancona, è fuori dalla partita contro il Fiorenzuola dello scorso 15 gennaio. Sei gare tra le quali ci sono un paio di comparse: 55’ con il Gubbio, probabilmente dopo aver fatto ricorso agli antidolorifici, 13’ contro la Vis Pesaro, match in cui si vedeva che non stava bene, poi ancora tre partite fuori. Il dolore all’articolazione dell’alluce sinistro pare non essere ancora scomparso. La questione degli infortuni, insomma, sembra continuare ad accanirsi contro l’Ancona: fuori Di Massimo, fuori Lombardi, le alternative al tridente d’attacco contro l’Olbia saranno quelle di Petrella e Mattioli.

Giuseppe Poli