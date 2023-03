Colavitto mescola le carte E intanto il tifo si mobilita

Sei partite alla fine della stagione regolare: si comincia lunedì sera con quella contro il Cesena, nel posticipo dettato dalle esigenze della diretta televisiva che andrà in onda su RaiSport. E’ anche il big match della 33esima di campionato, quello in cui l’Ancona cercherà di scrollarsi di dosso le scorie del match perso malamente martedì a Imola per provare a ritrovare prestazione e risultato in una delle partite più difficili della stagione.

Al di là del fatto che non esistono partite "facili" e il ko di Imola sta lì a testimoniarlo, infatti, è indubbio che l’Ancona lunedì si confronterà con un’avversaria tra le più attrezzate del girone, un undici che è un mix d’esperienza, tecnica e fisicità, plasmato dal tecnico Toscano nel corso dei mesi, e ancora nella scia della capolista, a 6 punti dalla vetta, pronta a sfruttare ogni passo falso delle avversarie per la corsa al primo posto.

Una gara che è anche uno dei due appuntamenti più sentiti che restano da affrontare alla squadra di Colavitto: sono questo e poi quello con la Carrarese, al momento appaiata all’Ancona al quarto posto, ma l’appuntamento con il Cesena viene senz’altro prima, non solo in ordine cronologico ma perché è il confronto più atteso e più entusiasmante. L’Ancona, se si esclude il ko interno con l’Entella, con le big non ha mai deluso, e contro il Cesena all’andata ha espugnato l’Orogel Stadium. Motivo in più per temere la reazione dei romagnoli, ma anche per considerare di grande importanza l’appuntamento di lunedì che proietterà l’Ancona sotto le telecamere Rai. Colavitto, nell’allenamento di ieri, ha fatto qualche prova in vista del match: con Mondonico ancora ai box per un risentimento muscolare, ma con il resto della squadra al completo, il tecnico ha provato una difesa composta da De Santis e Camigliano al centro, supportati da Mezzoni a destra e Martina a sinistra, a centrocampo Simonetti, Gatto e Paolucci, in attacco Petrella, Spagnoli e Di Massimo. Da qui a battezzare questa formazione per quella titolare, lunedì sera, ce ne passa, visto che il tecnico avrà ancora l’allenamento di stamattina e la rifinitura di domani per sciogliere eventuali dubbi.

Intanto la Curva Nord chiama tutti i tifosi a stringersi intorno alla squadra: "Tutti allo stadio, i ragazzi han bisogno di noi". L’obiettivo è quello di realizzare non solo un bel colpo d’occhio per squadra e telecamere, ma soprattutto quello di tifare i dorici dal primo all’ultimo minuto, come sempre, per spingere la squadra oltre l’ostacolo. Da Cesena sono attesi circa 500 tifosi.

Giuseppe Poli