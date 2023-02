Colavitto mischia le carte e schiera gli assi del tridente

ANCONA

Gianluca Colavitto mischia le carte e rende meno decifrabile quello che sarà l’undici di partenza domani contro l’Olbia. Ieri al Paolinelli allenamento per tutto il gruppo, salvo il lavoro differenziato per Ruani e per Di Massimo, che dunque prosegue con i suoi problemi al piede sinistro. Recuperato anche Lombardi. La differenza rispetto alla partitella del giorno precedente riguarda l’utilizzo di Petrella tra i titolari, in attacco nel consueto ruolo di esterno destro insieme a Melchiorri e Moretti. Il centravanti Spagnoli, infatti, ieri ha giocato con le riserve, lasciando intuire che il tecnico di Pozzuoli o non ha ancora scelto la formazione che opporrà all’Olbia oppure potrebbe aver deciso di farlo partire ancora dalla panchina.

Intanto nell’allenamento di ieri Melchiorri ha giocato a sinistra, lasciando al centro Moretti, anche con lo scopo di affinare l’intesa con i compagni partendo da esterno d’attacco. La posizione insieme a Moretti, comunque, è relativa, gli attaccanti di Colavitto si scambiano spesso di posizione, durante la gara, a parte Spagnoli che generalmente gioca al centro dell’attacco. Petrella, Moretti e Melchiorri oppure Moretti, Spagnoli e Melchiorri: oggi nella rifinitura a porte chiuse il tecnico scioglierà gli eventuali dubbi riguardo alla formazione. Per il resto l’Ancona dovrebbe scendere in campo con Perucchini tra i pali, Mezzoni, Mondonico, Camigliano e Brogni in difesa, Simonetti, Gatto e Basso a centrocampo, con De Santis squalificato e con Martina, Prezioso e Paolucci pronti a subentrare.

Sul match con l’Olbia è intervenuto ieri Luca Gentili, allenatore dei portieri biancorosso: "I ragazzi stanno lavorando bene, sono molto concentrati – spiega Gentili–. C’è voglia di riscattare lo scivolone di Fermo, vogliamo riprendere il trend che ci ha contraddistinto negli ultimi mesi". Un’Ancona molto diversa rispetto all’andata, quando al Nespoli vinse 4-2: "Siamo diventati più squadra. All’andata i sardi erano in un momento difficile, il girone di ritorno è tutt’altra cosa. Sarà una partita tosta, complicata, ci vorrà la migliore Ancona per venirne a capo". Gentili è uno che lavora quotidianamente con Perucchini, Vitali e Piergiacomi: "Perucchini sta disputando una stagione positiva – conclude –, è un ragazzo che sta rispettando le aspettative che avevamo su di lui. Siamo contenti del suo rendimento. Dico lo stesso di Vitali, anche se nelle gare in cui è stato chiamato in causa ha avuto episodi sfortunati. Sta lavorando duro, se sarà chiamato in causa ancora farà vedere il suo valore. Piergiacomi viene dalla Primavera, è un ragazzo che vuole crescere e arrivare. Adesso ha avuto un piccolo intoppo che speriamo possa risolvere presto, conto di rivederlo quanto prima in campo". g.p.