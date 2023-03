Colavitto non ha i poteri magici La B è solo un sogno

Gianluca Colavitto è un essere umano. Premessa fondamentale, rivolta a chi crede di avere a che fare con il mago Zurlì. Colavitto di mestiere fa l’allenatore, non il mago. E onestamente lo fa anche in maniera discreta. Ma i miracoli non li sa fare. E’ tecnico di una squadra che la scorsa estate ha cambiato dieci undicesimi. Eravamo tutti lì, noi compresi, ad arrovellarci sul perchè l’Ancona che così bene aveva fatto l’anno precedente, volesse stravolgere la squadra. ‘Converrà?’ ‘Ma non sarà un suicidio?’. Colavitto, senza bacchette magiche né pozioni, si è messo a lavorare a testa bassa insieme alla dirigenza sportiva e societaria. Di quel manipolo di sconosciuti ha fatto una squadra, in grado di eguagliare il brillante cursus dell’anno prima e addirittura di compiere quello scattino in avanti che la piazza chiedeva. Ma a chi chiedeva a Colavitto o a qualche suo fido scudiero se l’Ancona puntasse alla serie B viste le prestazioni e i risultati ottenuti, si è sempre risposto di no. Ma veramente c’è chi pensava che questa squadra potesse andare dritta in serie B? Suvvia. L’obiettivo, sempre dichiarato, era quello di migliorarsi, magari di andare avanti nei playoff e giocarsela. Perchè poi alla fine l’Ancona se l’è veramente giocata con tutti. Ha messo in difficoltà qualsiasi squadra, ha messo sotto le corazzate. Ha sbagliato troppi gol, lo abbiamo scritto in tempi non sospetti. Ma anche i giocatori, come Colavitto, sono esseri umani. E guardandoli così non sono da serie B.

Ma stavolta sì che vogliamo credere al miracolo. Senza maghi né fattucchiere però.

Andrea Massaro