Colavitto: "Oggi giochiamo la prima di dodici finali"

Gianluca Colavitto alla vigilia del confronto di Fermo ribadisce il suo pensiero: l’Ancona prepara e affronta la partita contro la Fermana esattamente come ha fatto contro la Reggiana o il Montevarchi o qualunque altro avversario. Dubbi di formazione, almeno apparentemente, non ce ne sono, ma al di là degli interpreti sarà decisivo l’approccio al match. Colavitto, al di là dei tre punti cos’ha portato in dote nel gruppo, in questa settimana trascorsa, la vittoria con la Reggiana? "Le vittorie sono importanti, non è semplice vincere ed è difficile anche avere continuità di vittorie. Bisogna essere consapevoli di questo ma nello stesso tempo capire che la domenica dopo c’è un’altra partita, con altre dinamiche, altre situazioni. Sappiamo che a Fermo sarà una partita tosta e sarà la prima di dodici finali". L’euforia del momento può essere un fattore d’ostacolo? "Con la Reggiana è stata una vittoria importante, ma fa già parte del passato. I ragazzi lo sanno, adesso c’è Fermo che è fondamentale. Non possiamo fare l’errore di pensare che il campionato è finito perché abbiamo battuto la capolista". Più difficile preparare la sfida alla Reggiana o quella alla Fermana? "Il nostro approccio a ogni partita è lo stesso. Cerchiamo di prepararle curando tante situazioni, ho preparato questa come quella di Montevarchi o contro la Reggiana. Il singolo calciatore può avere un grado di tensione diverso, rispetto ad altre partite, ma il mio metodo di lavoro non cambia. Fermo è uguale a Reggio Emilia e a Cesena". Ma dal punto di vista tattico cambia parecchio, però. "Vero, la Fermana lavora in modo diverso. Ma anche in queste situazioni dico ai ragazzi di prepararsi a ogni situazione. Magari hai studiato la Fermana in un modo e poi gioca in tutt’altra maniera, perché anche loro hanno le loro strategie. I ragazzi sono pronti a capire le situazioni e a comportarsi di conseguenza".

Il fattore campo a Fermo incide parecchio. "Sappiamo che è un campo su cui la squadra di casa si fa valere. La Fermana è una squadra in fiducia, sta esprimendo un bel gioco, ha una buona posizione in classifica". Quanto importante il rientro di Mezzoni e Mondonico? "Sono sempre contento quando ho tutti a disposizione. Quando non ci sono stati chi ha lavorato in campo ha dato il massimo per questi colori. Giocheranno titolari tutti e due, li vedo pronti. E mi fa piacere vedere che sta tornando a pieno regime anche Spagnoli, senza di lui abbiamo giocato parecchie partite, piano piano sta ritornando quello che abbiamo visto nel girone di andata". In attacco cresce la concorrenza. "Al di là del numero, in avanti ci siamo alzati a livello di qualità, un fattore importante in questa fase del torneo".

g.p.