Colavitto ora è a rischio "Non siamo scesi in campo"

"E’ la prima volta in cui la mia squadra non è scesa in campo – sono le parole di Gianluca Colavitto nel post partita –. Abbiamo sbagliato tanto, prima del primo gol sembrava che avessimo il predominio del campo, ma stavamo sbagliando tanto, anche scelte semplici e su una di queste scelte abbiamo subito il primo gol. Mi assumo in maniera assoluta la responsabilità di questa sconfitta". Sulla sostituzione incredibilmente ritardata di un attaccante per un difensore, il tecnico prosegue: "Ho responsabilità per la prestazione della squadra, in quei primi 30’ in cui sembrava che la squadra ci fosse in campo si è sbagliato tanto, potevamo aspettarci l’errore che portasse al vantaggio avversario da un momento all’altro, anche se loro fino al gol non avevano fatto nulla, mentre noi qualcosa l’avevamo fatto vedere, con delle lacune negli ultimi metri. Sulla sostituzione, lì o fai entrare Fantoni oppure fai entrare Mondonico, due ragazzi che si devono riscaldare. In quei quattro o cinque minuti abbiamo preso gol e mentre stavo per effettuare la sostituzione abbiamo preso il terzo. Volevo fare entrare Mondonico che aveva avuto problemi alla caviglia e ho deciso di farlo riscaldare di più, ma se lavori bene senza palla con un uomo in meno…". Eh già, ma le fragilità della squadra sono venute fuori tutte in quei dieci minuti, e buonanotte. "Mi dispiace enormemente aver deluso i tifosi giunti da Ancona. Mi assumo le mie responsabilità". Ma Colavitto sente di avere ancora in pugno la squadra? "La domanda mi fa sorridere. Sono in pace con la mia coscienza. Stiamo subendo troppo a livello emozionale". Quindi è il turno del diesse Francesco Micciola: "Una prestazione molto negativa, ci prendiamo le nostre responsabilità, io per primo. La squadra ha giocato con atteggiamento remissivo, ma questi momenti si superano uniti. Una bruttissima figura davanti ai tifosi, ci faremo una brutta Pasqua e poi ci metteremo al lavoro per invertire la rotta". Colavitto in discussione? "Come ognuno di noi, siamo tutti in discussione. Ed è normale che Tiong non sia contento. Mi incontrerò con lui, ascolterò le sue riflessioni e mi dirà cosa pensa di fare".

g.p.