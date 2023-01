Colavitto: "Partita complicata, servono grinta e concentrazione"

Ieri il direttore generale e amministratore delegato Roberta Nocelli è tornata sulla prova di sabato contro la Vis Pesaro: "Una partita dominata, ricca di emozioni e di uno spettacolo calcistico unico. Ho visto e sentito i tifosi in tribuna esaltarsi per le grandissime giocate dei nostri calciatori. L’arrivo di Federico Melchiorri ha prodotto un grande effetto sia sul gruppo squadra che sugli spalti. Abbiamo avuto tantissime occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare per chiudere il match. E’ un peccato, ma restano ancora tantissimi incontri da disputare e se quella che abbiamo visto nelle ultime sfide è la vera Ancona, quasi al completo a livello di organico, allora credo che il lavoro svolto sino ad oggi sia quello giusto. Ma bisognerà essere più attenti a non concedere nulla perché qualche volta è proprio il singolo episodio a condannare il risultato. Quello che più mi rammarica, oltre a non aver messo a segno almeno un altro gol, è il fatto che dopo il pareggio della Vis Pesaro, di fatto, non si sia giocato più. Ci dovremmo aspettare da qui in avanti sempre di più queste situazioni perché con diversi obiettivi, ogni squadra, con un pareggio in mano, ostacolerà le nostre manovre e quindi dovremo essere più scaltri e decisi davanti alla porta e molto più attenti nella retroguardia. Su Melchiorri vorrei raccontare un episodio ormai lontano, Mauro Canil lo voleva a tutti i costi nel suo Matelica, ma all’orizzonte Federico aveva l’opportunità di altre categorie. Ciò che lo ha sempre contraddistinto è la sua umiltà, non l’ha persa, anzi ne ha fatto la sua forza. I ragazzi al rientro negli spogliatoi al termine della gara, erano dispiaciuti e anche arrabbiati, li ho aspettati all’inizio del tunnel solo per suonare la carica perché è vero che abbiamo lasciato due punti per strada ma la guerra è lunga. A Montevarchi sappiamo che sarà un’altra partita dalle mille insidie, bisognerà lottare con il coltello tra i denti".

Sulla partita di Montevarchi anche Gianluca Colavitto: "Incontriamo una squadra composta da tanti giovani interessanti che nelle ultime partite ha reso la vita difficile ad avversarie come la Reggiana e il Siena. Per noi è una partita molto complicata, vista la fame di punti che hanno. Gara da affrontare con tanta grinta e concentrazione, cercando di sbagliare il meno possibile e di mettere in campo la solidità di squadra vista nelle ultime partite. Dobbiamo essere più performanti in ogni zona del campo in virtù della loro aggressività e organizzazione. Crediamo di apportare alcuni cambiamenti rispetto alla sfida di sabato con la Vis, con questi scontri ravvicinati è giusto dare minuti a coloro che scalpitano per dare il contributo alla squadra e a questi colori".

g. p.