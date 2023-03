Colavitto: "Periodo particolare, è il momento di tornare a vincere"

"In settimana il focus l’ho posto sugli aspetti positivi di Lucca – così attacca il tecnico Gianluca Colavitto nella consueta disamina pre partita –, ho visto una squadra ordinata in campo ed è per questo che a fine partita ero contento, per come la squadra si è espressa quando non aveva la palla. Logicamente è un periodo un po’ particolare, sono quattro partite che non vinciamo, è normale che si debba cercare in tutti i modi che questo periodo passi, centrando una vittoria. Ma nell’arco di un campionato questi periodi esistono. La cosa bella, su cui ho posto l’accento, è che a differenza di tante squadre, un filotto di sconfitte non l’abbiamo fatto, e questo testimonia ancora di più il valore della squadra. Nei momenti difficili abbiamo tirato fuori il cuore e lo spirito, che sono aspetti importanti. Qualche limite lo abbiamo evidenziato, penso ai gol subiti su calcio d’angolo, però ci sono tanti aspetti positivi che la squadra sta mettendo in campo. E il quarto posto in classifica lo dimostra". L’attacco dorico, a parte Melchiorri, è a secco da un po’, ecco come se lo spiega Colavitto: "Tolta la partita di Lucca, partita un po’ bloccata da entrambe le parti, nelle altre circostanze abbiamo sempre creato tanto, se ripenso a partite come Pesaro, anche contro l’Entella, abbiamo sempre creato tanto e raccolto poco. Non ho inciso come negli altri anni, evidentemente, ma sono sereno, perché vedo i ragazzi impegnarsi con grande voglia. E poi questo campionato, finora, è stato particolare sotto tanti aspetti, gli infortuni traumatici: spalle, ginocchia, mani, piedi. Da questo punto di vista siamo stati sicuramente molto penalizzati. Ma penso che sia una fase di un campionato in cui bisogna tornare a gioire, perché vincere ti porta a lavorare con maggiore entusiasmo durante la settimana".

Ed ecco l’appuntamento contro il San Donato Tavarnelle, il crocevia attraverso cui l’Ancona cercherà di tornare al successo e al sorriso dopo quattro partite per un verso o per l’altro deludenti: "Il San Donato è in un buon periodo, sarà la solita partita difficile, né più né meno delle altre. Una partita complicata che noi dobbiamo rendere semplice in tutti i modi. Ma i gironi di ritorno sono così, mancano sempre meno gare alla fine e molte squadre si rendono conto che devono giocarsi la partita della vita per raddrizzare il proprio campionato". Una sfida in cui l’Ancona potrebbe presentarsi con qualche novità di formazione rispetto a domenica scorsa al Porta Elisa, come conferma anche Colavitto: "Qualcosa può darsi che cambi, rispetto a Lucca. Spagnoli s’è allenato bene, in questi giorni, ma partirà dalla panchina, poi vedremo a partita in corso. Mondonico sta bene, tornerà a giocare dal primo minuto".

g.p.