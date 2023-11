Colavitto prepara il match contro la Spal. I biancorossi Spagnoli e Cella in differenziato

Nemmeno il maltempo ha fermato la marcia di avvicinamento dell’Ancona al match contro la Spal: ieri mattina, nonostante la pioggia battente, la truppa di mister Colavitto ha svolto regolarmente la propria seduta di allenamento presso il campo sportivo Paolinelli, svolgendo lavori di attivazione individuale, riscaldamento di squadra a secco e lavoro tecnico tattico: lavori a cui non hanno partecipato Alberto Spagnoli e Stefano Cella, che sono stati impegnati in un differenziato. Oggi pomeriggio si replica alle 13:30.

Colavitto lo aveva detto subito dopo la vittoria ottenuta contro la Recanatese: passare da fenomeni a brocchi è un attimo ed è il rischio che l’Ancona vuole evitare di correre. Non inganni poi l’attuale classifica, che racconta di una Spal in evidente difficoltà: la squadra di Leonardo Colucci, subentrato dopo poche giornate a Domenico Di Carlo, sta annaspando in piena zona playout, in piena controtendenza rispetto a quelli che erano i programmi di inizio stagione, che prevedevano una pronta risalita degli estensi in Serie B.

La realtà sta però raccontando di una formazione che non si è ancora del tutto calata in una realtà impegnativa come quella della Serie C ed è proprio per questo che il match contro l’Ancona viene visto a Ferrara quasi come un’ultima spiaggia. Tornando ai dorici, il clima che si respira è quello finalmente di una squadra che sta gradualmente acquisendo consapevolezza nei propri mezzi: la vittoria contro la Recanatese, accompagnata da una convincente prestazione, era il carburante da immagazzinare per approcciare nella giusta maniera a una trasferta impegnativa come quella del Paolo Mazza. Un impianto che, è bene ricordarlo, fino a tre anni fa veniva calcato da giocatori di Serie A: ma è bene tornare ai nostri tempi, che raccontano di un Ancona tornata a giocare con quell’entusiasmo che sembrava essersi smarrito.

Entusiasmo che si è invece perso alla Spal, etichettata unanimemente dagli addetti ai lavori come la principale delusione del campionato e reduce da ben quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia: l’ultima, tanto per aggiungere ulteriore sale sulla ferita, si è consumata proprio in extremis allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese, mentre l’ultima vittoria è datata 26 ottobre (1-0 al Sestri Levante). Intanto è stata ufficializzata la terna arbitrale che dirigerà il match di sabato (fischio d’inizio alle 16:15): la gara verrà arbitrata da Abdoulaye Diop di Treviglio, che sarà assistito da Nicolò Moroni di Treviglio e Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto ufficiale sarà invece il signor Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa. Un direttore di gara che non evoca dolci ricordi all’Ancona, avendo arbitrato due anni fa la gara casalinga contro la Virtus Entella: era il 7 novembre 2021 e Diop annullò un’espulsione comminata a un giocatore ligure sul punteggio di 0-0, in un match che poi si concluse 3-1 per la formazione di Chiavari. Aspetto arbitrale a parte, sabato sarà fondamentale tornare ad Ancona con i tre punti.

Gianmarco Minossi