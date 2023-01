Colavitto pronto a sfidare il Gubbio E pensa a Camigliano titolare

L’Ancona effettuerà stamattina la rifinitura in vista della partita del Barbetti, quindi domattina la partenza per l’Umbria. Il rischio neve a Gubbio resta elevato, ma fino a ieri sera, a parte l’imbiancata mista a grandine di giovedì scorso, proprio come successo ad Ancona, non nevicava. La squadra anche ieri pomeriggio s’è allenata nel freddo pungente del Paolinelli: tattica e partitella a grande intensità sotto gli occhi di Colavitto e del suo staff, mentre il nuovo arrivato Gianmarco Basso ha cominciato a correre e a prendere confidenza con il campo. Lavoro differenziato per Spagnoli, Gatto e Ruani. Colavitto ha provato diverse soluzioni di gioco, e al momento il 3-4-3 sembra il modulo scelto dal tecnico di Pozzuoli per la partita di domani, sempre che poi non decida di utilizzarlo a gara in corso e di partire, invece, con il 4-3-3. Nell’ipotesi del primo modulo, in porta dovrebbe essere confermato Perucchini, davanti a lui una difesa a tre con Mondonico, De Santis e il nuovo innesto Camigliano, pronto dunque a vestire la maglia da titolare. La mediana dovrebbe essere composta da Mezzoni, da una parte, e Martina, dall’altra, con Simonetti e Paolucci in mezzo: questa è la zona del campo dove Colavitto ha meno scelte, al momento, soprattutto per le squalifiche di Gatto e Prezioso che si sommano all’assenza di D’Eramo, infortunato. Più avanti dovrebbe giocare Petrella a destra, Moretti al centro e Di Massimo a sinistra. Un 3-4-3 che sarà un modulo particolarmente prudente oppure offensivo, a seconda della posizione che ricopriranno in campo i due esterni Mezzoni e Martina. Gianmarco Basso, se il suo tesseramento sarà perfezionato entro oggi, potrebbe andare in panchina, pronto se ce ne sarà la necessità a fare il suo esordio in biancorosso dopo due giorni dal suo arrivo. Nell’assalto al quarto posto l’Ancona avrà con sé, comunque, una marcia in più, quella costituita dalla presenza di tanti tifosi: ieri pomeriggio i biglietti complessivamente venduti erano circa seicento, ma c’è ancora la giornata di oggi per chi fosse in ritardo o avesse deciso di verificare le ultime previsioni meteo prima di acquistare il biglietto. Comunque vada saranno tanti i sostenitori dorici domani pomeriggio al Barbetti, pronti a incitare la squadra come sempre e a spingerla a superare l’ostacolo. Nel Gubbio sono attesi al rientro dalla squalifica Signorini, Redolfi e Arena, giocatori che daranno più scelta al tecnico Braglia. La squadra umbra sta affrontando un difficile momento, proviene da tre sconfitte consecutive e ha gran voglia di riscatto, mentre l’Ancona è in serie positiva da quattro turni ed è galvanizzata dai due successi con cui ha inaugurato il 2023. Lo spettacolo, nel gelo di Gubbio, non dovrebbe certo mancare.

Giuseppe Poli