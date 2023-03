Colavitto si affida a Melchiorri e Di Massimo

Comincia il conto alla rovescia per la sfida di domenica al Porta Elisa: ieri pomeriggio allenamento a parte per Alberto Spagnoli, che ha eseguito lavori di potenziamento all’arto interessato dalla distorsione al ginocchio. Il giocatore sta bene, oggi dovrebbe allenarsi con il resto della squadra. Quanto al resto del gruppo, considerando le squalifica di Moretti e Paolucci e l’affaticamento muscolare di Mondonico – ieri a riposo – Colavitto ieri ha provato un undici composto da Mezzoni, De Santis, Camigliano e Martina in difesa davanti a Perucchini, Simonetti, Gatto e Prezioso a centrocampo, Petrella, Melchiorri e Di Massimo in attacco.

Colavitto ha ancora due giorni per decidere, ma questo al momento potrebbe essere l’undici più accreditato per scendere in campo da titolare contro la Lucchese.

Una maglia da titolare è dunque pronta per Di Massimo, che ha la possibilità di tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo un mese e mezzo.

Spagnoli sta bene e sarà a disposizione di Colavitto, ma se l’undici appena descritto sarà confermato, il centravanti partirà dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso insieme ai suoi compagni.

Quanto alla Lucchese l’unico dubbio riguarda l’utilizzo di Di Quinzio, che continua a lavorare a parte: solo dopo la rifinitura di domani mister Maraia riuscirà a sciogliere il dubbio circa il suo impiego.

Intanto c’è un aspetto, riguardo al campionato dell’Ancona, in rapporto alle altre società dei girone, che è stato riportato anche su alcuni siti specializzati: riguarda la classifica delle società di serie C, girone B, per valore di mercato della rosa.

In questa classifica, redatta con i dati di Transfermarkt, l’Ancona si trova all’ottavo posto in classifica per tale valore. Il dato assegnato conta relativamente, in quando considera anche i giocatori in prestito e quelli acquisiti quando erano già svincolati, dunque non rispecchia assolutamente i costi sostenuti dalla società per l’attuale campionato, anche perché non considera gli stipendi dei giocatori, ma soltanto il loro ipotetico valore di mercato al momento attuale.

La classifica è interessante: è guidata dalla Reggiana con 7,15 milioni di euro, seguita dall’Entella con 6,83 mln, dal Cesena con 6,05 mln, dal Gubbio con 5,23 mln, dal Siena con 4,76 mln, dal Rimini con 4,53, dalla Carrarese con 4,25 mln e poi l’Ancona con 4,18 mln, curiosamente davanti proprio alla Lucchese, prossima avversaria (4,25 mln).

Il quarto posto dell’Ancona in campionato testimonia che squadra e società stanno facendo meglio di quattro realtà che vantano un organico di maggior valore, ma che hanno totalizzato meno punti.

Una statistica che conferma anche quello che aveva dimostrato l’Ancona lo scorso anno, con un sesto posto alla fine della stagione regolare davanti a numerose squadre che avevano speso decisamente di più. Un dato di cui l’Ancona può andare orgogliosamente fiera e che dovrà confermare nelle prossime nove partite che l’attendono prima dei playoff, proprio a cominciare dalla sfida di domenica a Lucca.

Giuseppe Poli