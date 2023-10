Colavitto si riprende l’Ancona. Prima sgambata, "solito" modulo

Il ritorno di Gianluca Colavitto è servito a pranzo, alle 13.30 in campo ieri al Paolinelli per guidare la squadra in vista della partita di domani contro l’Arezzo, ma soprattutto per riprendere il timone dei biancorossi che aveva lasciato ad aprile. Sorridente, dimagrito, con lo sguardo deciso che trasmette convinzione al gruppo, il "comandante" ha ripreso il suo posto sulla tolda insieme al suo vice Marco Noviello e all’altro vice allenatore, Michele De Feudis, arrivato ad aprile ad affiancare Donadel proprio dopo l’esonero di Colavitto.

Insieme al tecnico di Pozzuoli e ai due secondi c’è anche Alberto Virgili, reintegrato in pieno nel suo ruolo di preparatore atletico dopo essere stato relegato in panchina durante il periodo donadelliano.

In campo tutto il gruppo, compreso D’Eramo che però lavora perlopiù a parte, mentre il mister parla con i suoi collaboratori e dirige l’allenamento prima lasciando la parte del riscaldamento e quella atletica agli ordini di Virgili e poi cominciando a impostare la squadra in vista di quello che sarà il match di giovedì, atteso turno infrasettimanale per tornare a vedere all’opera il 4-3-3 di stampo colavittiano.

Ieri al campo anche il direttore sportivo Francesco Micciola e l’amministratore delegato Roberta Nocelli, con la segretaria Roberta Mancini e il dirigente Libero Brignoccoli: tutta la società, meno Ripa in "permesso" familiare, per salutare il ritorno di Colavitto al timone dorico.

Sugli spalti, sotto il sole del Paolinelli, diversi tifosi e curiosi ad assistere alla nuova prima di Colavitto. La scelta di tornare all’antico non ha convinto tutti: se da un lato quasi tutta la tifoseria che ha commentato sui social in questi giorni l’esonero di Donadel s’è schierata a favore della decisione – davvero pochi i dissensi – sul ritorno di Colavitto molti non si sono trovati d’accordo. Il pensiero che accomuna una parte della tifoseria, infatti, è che la società abbia fatto una scelta di comodo badando soprattutto a non spendere.

Roberta Nocelli ha spiegato che non è così, che le ragioni che hanno riportato il mister sulla panchina biancorossa sono altre, non solo l’aspetto motivazionale, ma anche la sua profonda conoscenza dell’ambiente, del gruppo – dieci giocatori in rosa sono gli stessi della passata stagione –, e del campionato.

D’altra parte pensare che un patron come Tony Tiong – che per la prima squadra spende di tasca sua 3,5 milioni di euro, ed è pronto a versarne altri 2, già sul conto, solo per acquistare dal Comune il terreno dove sorgerà il centro sportivo, dunque 5,5 milioni solo in questa stagione – pensi di risparmiare 100-200mila euro per il compenso lordo di un allenatore con il suo vice sarebbe un controsenso, una comica degna della Porsche a Gpl di Checco Zalone.

Giuseppe Poli