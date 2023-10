Colpaccio all’ultimo minuto: "La Vigor cambia registro"

La Vigor ha ripreso a correre. Il gol di Magi Galluzzi negli ultimi istanti della sfida contro l’Atletico Ascoli regala a tutto l’ambiente nuova linfa e una discreta dose di serenità. La prova di forza che mister Clementi chiedeva e auspicava si è materializzata: la Vigor sta trovando continuità, gol e il carattere per ribaltare risultati complicati. La vittoria in rimonta contro l’Atletico Ascoli offre la giusta carica per iniziare l’intensa settimana del turno infrasettimanale. Il primo novembre infatti i senigalliesi saranno impegnati nel difficile campo del Tivoli e non sono esclusi piccoli cambiamenti tattici. Al di là di scelte tecniche, in casa rossoblù è tornato il sereno e la società attende altri passi avanti. "Non eravamo scarsi due settimane fa, non siamo fenomeni ora – dice il ds vigorino Roberto Moroni –. Non amo le esaltazioni, ma allo stesso tempo trovo inutile fare drammi dopo qualche sconfitta. Le nostre difficoltà non erano mentali, bensì fisiche. Ritrovare alcuni elementi cardine del nostro schieramento ci è servito per cambiare l’inerzia della stagione".

Archiviata la bella vittoria del "Don Mauro Bartolini", ci sono ancora due aspetti che tengono banco alla vigilia del turno infrasettimanale. Le polemiche sollevate dal tecnico ascolano Pirozzi e la necessità di trovare un secondo portiere in tempi rapidi. Roberto Moroni prova a fare sintesi e aggiunge: "Le polemiche lasciano il tempo che trovano e non credo sia opportuno alimentarle, tuttavia se vogliamo analizzare i fatti. Siamo proprio sicuri che il gol annullato alla Vigor fosse da annullare? Qualche perplessità rimane, a ogni modo è giusto guardare avanti – rimarca il dirigente della Vigor –. La questione Alessandroni invece è piuttosto delicata, sarà fuori dai giochi per almeno dieci partite, dobbiamo immediatamente trovare una soluzione. Attualmente stiamo valutando, non so ancora se opteremo per un over o per un giovane da affiancare a Sarti. Dovendo fare a meno di un portiere del 2005, verrebbe spontaneo pensare a un under, ma non posso sbilanciarmi in questa fase". Alessandroni ne avrà ancora per molto, poi ci sono Bartolini, D’Errico e Capezzani. Nessuno sarà disponibile entro la settimana, quindi i forfait saranno certi sia a Tivoli sia contro il Roma City. Bartolini dovrebbe rientrare contro il Fano, buone chance anche per D’Errico, mentre Capezzani potrebbe tornare arruolabile nella seconda metà di novembre.

Nicolò Scocchera