Colpo dei Portuali di Ancona che sbancano Pesaro: ecco come è andata

VILLA SAN MARTINO

1

PORTUALI ANCONA

2

VILLA S. MARTINO: Azzolini, Bonci, Bellucci, Paoli, Sensoli, Righi, Balleroni, Ascani (26’ st Paolucci), Messina, Pantaleoni (31’ st Ugolini), Tartaglia. All. Pompei

PORTUALI ANCONA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi, Savini, Ragni, De Marco (45’ st Giampaoletti), Lazzarini (16’ st Sassaroli), Gioacchini (33’ st Piermattei), Mascambruni (29’ st Pelosi), Marzioni (22’ st Pascali). All. Ceccarelli Arbitro: Serpentini di Fermo

Reti: 14’ pt Gioacchini, 3’ st De Marco, 8’ st Messina

I Portuali sbancano il campo del Villa San Martino iniziando con il piede giusto il campionato. La formazione dorica mostra cinismo davanti e attenzione dietro. Insomma una bella e importante vittoria al Muraglia per la formazione di Ceccarelli. Non passa neanche un quarto d’ora e gli ospiti passano in vantaggio con un colpo di testa di Gioacchini a seguito di una punizione. Successivamente Candolfi colpisce il legno. A inizio ripresa è De Marco a raddoppiare con un bel destro. La partita si riapre poco dopo. Rigore per i locali. Agostinelli neutralizza il primo tentativo, poi Messina da due passi fa centro.