Con Dutu la Dorica completa il poker L’italoromeno già in città per le prime visite

Eduard Dutu è biancorosso, è arrivata solo nel tardo pomeriggio la documentazione dalla Fiorentina necessaria al tesseramento del giocatore in prestito all’Ancona, già ieri mattina Dutu era in città per le visite mediche. Il difensore centrale italoromeno è nato a Roma nel 2001, è alto 189 cm, è forte di testa e abituato a giocare nella difesa a tre. E’ cresciuto nelle giovanili della Fiorentina fino alla Primavera ed è proprio nelle giovanili che ha conosciuto Marco Donadel che negli anni scorsi ha guidato anche diverse squadre del vivaio viola. Eduard Dutu ha vinto quattro volte la Coppa Italia Primavera collezionando con la Primavera della Fiorentina complessivamente 54 presenze e 5 reti. Poi è passato in prestito al Montevarchi, dove ha collezionato 26 presenze, e la scorsa stagione prima i mesi alla Reggina in cui non ha mai giocato, fino alla pausa natalizia, e quindi il passaggio al Gubbio, dove ha disputato dieci partite più quella dei playoff. Dutu vanta anche alcune presenze con la nazionale romena under 17 e under 20.

E’ il quarto acquisto annunciato in queste settimane dall’Ancona, dopo Giuseppe Agyemang, esterno di centrocampo del 2002, Filippo Marenco, difensore centrale del 2003, e Stefano Cella, difensore centrale del 2001. Quattro giovani che hanno meno di ventitré anni, e altri giocatori giovani potrebbero arrivare, visto che l’atteso attaccante Antonio Energe è del 2000. Come specificava ieri in conferenza lo stesso Donadel, non sono giovani che arrivano in biancorosso per fare il cosiddetto minutaggio degli under, quello che serve alla società per partecipare alla distribuzione economica di premi da parte della Lega Pro per l’utilizzo di giovani calciatori, ma perché fanno parte di un progetto, perché sono futuribili, perché hanno maturato già una significativa esperienza nella categoria ma hanno anche ampi margini di crescita.

Va di pari passo, infatti, la conferma di Tommaso Barnabà, conquistata sul campo dal primo "acquisto" biancorosso, grazie soprattutto ai recenti playoff. Barnabà, e poi Agyemang, Marenco, Cella e Dutu sono giocatori che rispondono a specifiche richieste della società e del tecnico Donadel, ragazzi da far crescere intorno all’ossatura della squadra dello scorso anno, ma già capaci di dire la loro. Proprio come ha fatto Pier Luigi Simonetti lo scorso anno, giunto ad Ancona senza essere considerato tra i probabili protagonisti eppure capace di ritagliarsi un ruolo di primo piano. Proprio come aveva fatto l’anno precedente Edoardo Iannoni, poi approdato al Perugia.

Giuseppe Poli