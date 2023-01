Con il Montevarchi si gioca alle 14,30

La squadra ha ripreso ieri pomeriggio al Paolinelli gli allenamenti, in vista del match di Gubbio. Sempre a parte Spagnoli e Ruani, ripresa regolare per Alessio Di Massimo. Stamattina allenamento sempre nell’impianto della Baraccola. Intanto la Lega Pro ha disposto la variazione d’orario della partita dell’Ancona in calendario per martedì 31 gennaio a Montevarchi: si giocherà, infatti, alle 14.30 e non alle ore 21 come era in programma inizialmente. A Gubbio domenica arbitrerà Mattia Caldera di Como, insieme a lui gli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Massimiliano Bonomo di Milano, quarto ufficiale Giacomo Ravara di Valdarno. Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per la partita al Barbetti. Il circuito di riferimento è Vivaticket e il costo per il settore ospiti è di euro 10,00 (più prevendita). Biglietti omaggio per i bambini nati dal 1 gennaio 2016 in poi. A disposizione dei tifosi dell’Ancona ci sono 1175 tagliandi.