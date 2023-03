Con il San Donato arbitra D’Eusanio

Sarà Francesco D’Eusanio di Faenza l’arbitro che dirigerà l’incontro in programma sabato alle 17.30 al Del Conero, insieme a lui gli assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale, quarto ufficiale sarà Daniele Cravotta di Città di Castello. L’arbitro D’Eusanio, negli ultimi due campionati, non ha mai diretto l’Ancona. Quest’anno nel girone B di serie C finora ha diretto San Donato-Alessandria, terminata 0-1, e Siena-Olbia, finita 1-1, due soli cartellini gialli nella prima occasione, quattro più un doppio giallo con conseguente rosso nella seconda. In media, tra i vari campionati in cui ha arbitrato, quest’anno ha estratto circa sei cartellini a partita assegnando solo sei calci di rigore in diciassette partite dirette.