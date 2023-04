Con la vittoria sul Macerata, Futsal Ancona a un passo dai playoff

A una giornata dal termine della stagione regolare, Futsal Ancona a un passo dai playoff, Cerreto d’Esi, Cus Ancona e Corinaldo salvi. Il Futsal Ancona espugna il campo del già retrocesso Cus Macerata (4-6), mentre cadono in casa sia il Cus Ancona che il Corinaldo rispettivamente con Potenza Picena (0-4) e Futsal Ternana (6-7).

I tre punti che danno ancora speranza alla squadra dorica per agguantare un posto playoff (accederanno le migliori quattro settime degli otto gironi) arrivano da Macerata, grazie alla cinquina di Gomez e alla rete di Baldassarri. "Abbiamo affrontato questa sfida non nelle migliori condizioni, viste le assenze di Tittarelli e Vitale per squalifica e Gomez, De Brasi e Napoletano non al top – commenta il presidente dorico Lorenzo Francella –. Questo successo ci proietta nuovamente nei playoff e dovremo lavorare in settimana per recuperare i giocatori non al top, visto che ci troveremo nuovamente senza Tittarelli e con Piersimoni fuori per la quinta ammonizione. Il nostro obiettivo sarà la vittoria nell’ultimo match". Gara tutt’altro che scontata quella a Corinaldo tra i padroni di casa e la Ternana, decisa solo a due minuti dal termine (per i corinaldesi tripletta di Bronzini, doppietta di Pettinari e centro di Bacchiocchi). Turno di riposo per il Cerreto d’Esi. Classifica 25°g Russi 58, Dozzese 52 (già promosse), Potenza Picena 44, Buldog Lucrezia 42 (prossime avversarie per un solo posto in A2), Ternana 42, Recanati 40 (playoff), Futsal Ancona 33, Cerreto d’Esi 27, Cus Ancona 23, Corinaldo 22, Grifoni 19, Etabeta Fano 18, Cus Macerata 3.

Alice Mazzarini