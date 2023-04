"Contava vincere, avevamo poco tempo"

Debutto vincente sulla panchina dell’Ancona per Marco Donadel che nel dopo partita minimizza le sue scelte e dà il merito soprattutto alla squadra e alla sua voglia di reazione. "Mi aspettavo questo atteggiamento da parte della squadra, poi a volte va bene, a volte molto bene, a volte crei poco e segni, altre crei tanto e magari il gol fatica ad arrivare. Ho chiesto alla squadra questo atteggiamento e in campo s’è visto, i ragazzi hanno risposto molto bene". E’ questo che gli è piaciuto di più, al di là del risultato: "E’ l’atteggiamento giusto, una squadra che vuole andare ai playoff con l’idea di andare avanti deve avere questo tipo di unione, di cattiveria, di determinazione. Era bello sentirli gridare, in campo, sentire che si parlavano, che si incitavano, una squadra che vince deve avere tutte queste caratteristiche. Poi tutto è migliorabile, dobbiamo ancora continuare a lavorare tanto". Donadel ha anche pensato di non vincerla, in qualche circostanza: "Quando ho visto che abbiamo sbagliato diverse occasioni da gol ho iniziato a pensare che fosse la giornata sbagliata, abbiamo sofferto un po’ a inizio secondo tempo, ci siamo un po’ abbassati, ma poi i cambi hanno dato alla squadra nuove energie".

Spesso l’allenatore che subentra non tocca nulla o quasi, nella prima partita. Invece Donadel ci ha messo del suo, ma lui minimizza: "In questo momento non ho un’idea precisa del gioco che vorrei dare a questa squadra, e anche se ce l’avessi sarei un pazzo a pensare di potergliela dare in così poco tempo. Mi piace essere concreto insieme a loro, allo staff, al diesse, che in settimana è stato sempre con noi. Ci siamo posti l’obiettivo di vincere la partita e di presentarci ai playoff più solidi possibile, con l’idea di essere una squadra difficile da battere. Questo in pochi giorni non può passare attraverso la mia idea di gioco, non c’è tempo, abbiamo puntato a fare la cosa più semplice, fare quello che facevano prima con più unione e determinazione. Magari la prossima partita la giocheremo in modo diverso". Nella ripresa la squadra è riuscita a fare quello che non aveva fatto nel primo tempo, cioè mettere al sicuro la partita, merito anche degli inserimenti di Basso e Moretti, lo conferma Donadel: "Ci eravamo abbassati troppo, la squadra stava risentendo della fatica, quando corri di più duri di meno, e gli innesti ci hanno permesso di alzarci di venti metri e di tornare a ripartire veloci. I cambi nella ripresa ci hanno dato tantissimo".

Giuseppe Poli