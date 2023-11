Contro il Pontedera verso la conferma dell’undici sceso in campo sabato

Allenamento a pranzo al freddo e al sole del Paolinelli: l’Ancona ha lavorato per oltre un’ora, con tutti gli effettivi a disposizione di Colavitto, escluso Vitali, per mettere a punto i dettagli in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 18.30 contro il Pontedera.

E’ ancora presto per intuire quella che sarà la formazione che Colavitto ha in mente per sabato, anche perché mancano ancora due giorni alla sfida, ma l’impressione è quella che il mister di Pozzuoli voglia dare nuovamente fiducia all’undici "tipo", quello cioè che sarebbe sceso in campo anche sabato scorso a Ferrara se Cioffi non avesse dato forfait all’ultimo minuto.

Dunque con Perucchini in porta, difesa a quattro con Clemente e Martina terzini e con Cella e Pellizzari difensori centrali. Più avanti Gatto a dirigere il centrocampo, mezzali Saco e Paolucci, in attacco Energe, Spagnoli e Cioffi.

Questi, almeno, gli undici che hanno giocato tra i "titolari" ieri al Paolinelli, in una partitella a campo ridotto in cui tutti hanno messo in campo grandi energie nell’applicare le indicazioni di Colavitto. I dubbi sulla formazione al momento riguardano la possibilità di utilizzare più o meno under nell’undici iniziale: in quella sopra gli under sarebbero tre, e cioè Cella, Saco e Cioffi, ma Saco, al pari di Nador, non fa minutaggio in quanto straniero.

Ecco dunque che ai fini del calcolo del minutaggio – servono 271 minuti a partita spalmati tra quattro giocatori – se l’Ancona in una partita schiera meno under in un altra ne deve utilizzare di più. Da questo punto di vista, dunque, visto anche che a Ferrara i dorici sono scesi in campo dall’inizio con il solo Cella come under, aumentano le possibilità di vedere in campo Barnabà al posto di Clemente, oppure Agyemang al posto di Martina, ma anche Marenco e Mattioli che potrebbero subentrare a partita in corso, al pari di Peli e di altri, ma in questo caso non si tratta di giocatori che contribuiscono al calcolo del premio. Il minutaggio dei giocatori più giovani, infatti, serve alle società per accedere ai premi in denaro distribuiti dalla Lega ogni sette partite e calcolati secondo diversi parametri.

Dopo le prime sette giornate di campionato, per esempio, Sestri e Pontedera sono le società che hanno raccolto più premi, rispettivamente 77mila e 72mila euro, circa il doppio dell’Ancona. Potenzialmente, dunque, a fine stagione 38 partite di serie C possono valere oltre 400mila euro di premi: per molte squadre il minutaggio dei giovani finisce per essere uno dei main sponsor, un’entrata spesso più importante di quella proveniente dal botteghino.

Oggi la squadra tornerà ad allenarsi al Paolinelli, sempre attorno alle 13, per poi effettuare la rifinitura domani al Del Conero a porte chiuse.

g. p.