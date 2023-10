Contro l’Arezzo si torna all’antico e spazio a Energe

L’Ancona torna al Del Conero per il decimo turno di campionato e ritrova Gianluca Colavitto al timone della squadra, dopo l’esonero di Marco Donadel successivo alla partita pareggiata domenica scorsa a Rimini. Nove punti in nove giornate costituiscono il misero raccolto dei biancorossi in questa prima parte di stagione, quello che è costato la panchina al tecnico veneto. Con Colavitto di nuovo al comando sulla tolda, i dorici devono cambiare marcia e cominciare a farlo già oggi pomeriggio, quando affronteranno la neopromossa Arezzo. Squadra che sta bene, come dimostra la classifica che vede i toscani al decimo posto con 11 punti, e il recente successo interno sulla Spal, con un Gucci autore di una doppietta, quella che ha portato la squadra di Indiani al primo successo in casa, terzo stagionale. L’Ancona finora ha vinto con il Pineto e fuori a Olbia, per il resto tre pareggi e quattro sconfitte. Colavitto raccoglie il testimone da Donadel e dopo due giorni testa subito la voglia di reazione dei suoi, ancora senza lo squalificato Peli ma con Barnabà che torna disponibile.

Il modulo è il 4-3-3, Colavitto non cambia, si torna all’antico, con Clemente (o Barnabà) e Martina terzini, con Pellizzari e Cella centrali di difesa davanti a Perucchini, sulla mediana capitan Gatto insieme alle mezzali Nador e Paolucci, più avanti Energe, Spagnoli e Cioffi in un inedito tridente che dovrà sfruttare le giocate del suo centravanti e la velocità dei due esterni napoletani. Sarà specialmente la partita di Energe, 9’ disputati nelle ultime tre partite, con tanta voglia di dimostrare perché è venuto ad Ancona e perché la società lo ha voluto con sé.

Se la squadra, come dice Micciola, è più forte di quella dello scorso anno, è ora di cominciare a dimostrarlo. Tre punti contro l’Arezzo sarebbero il viatico migliore per le dieci sfide che da qui a Natale attendono Gatto e compagni. Tre punti per risalire la china, recuperare fiducia e ridare serenità all’ambiente.

g. p.