"Contro l’Entella per ottenere il massimo"

La Curva Nord per spingere l’Ancona ancora più in alto: i tifosi dorici ieri si sono dati appuntamento alle 9.30 sotto la curva dello stadio Del Conero per poter assistere all’allenamento di rifinitura dei biancorossi. Centocinquanta, forse duecento tifosi hanno seguito e incitato i dorici, accolti da tutta la dirigenza, dal socio di minoranza ed ex patron, Mauro Canil, agli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa, al direttore sportivo Francesco Micciola. La dirigenza ha salutato, ringraziato e stretto mani: la vicinanza della Nord – sempre ma soprattutto in questo momento, prima del confronto con la Virtus Entella – è significativa e fondamentale, per società e squadra.

Anche Gianluca Colavitto, nella sua conferenza prepartita ne ha parlato: "E’ stato un fuori programma che ci ha fatto molto piacere – ha spiegato il tecnico –, per chi come me ha conosciuto il buio, i nostri tifosi rappresentano la luce e lo apprezzo molto. Effettuare una rifinitura così, davanti a duecento tifosi che non hanno mai smesso di incitarci, è un segnale che i tifosi apprezzano la squadra e l’impegno che ci mette ogni giorno. Ed è anche la dimostrazione di una piazza che ha voglia di risalire e di giocare su campi ancora più importanti".

Che partita sarà quella contro l’Entella? Una partita da dentro o fuori?

"Resto della mia filosofia, che alla fine è sempre quella di dare il massimo e di onorare la maglia, come stanno facendo i ragazzi. C’è l’Entella, normale che faremo di tutto per ottenere il massimo, è una partita delicata contro una squadra di blasone che, numeri alla mano, può anche ambire alla prima posizione". Come sta la squadra?

"Lavora bene, non posso che elogiare i ragazzi. Martedì scorso, negli spogliatoi, li ho valorizzati, perché sappiamo come è nato il pareggio con l’Olbia. Ho apprezzato tante cose dal punto di vista caratteriale, come la squadra ha lavorato in campo. Da lì siamo ripartiti a testa bassa per preparare al meglio la partita con l’Entella".

Si riferisce al gol di Ragatzu?

"Martedì mi sono scusato con la squadra, perché ho commesso due errori. Il primo è stato quello di lavorare di pancia, tra il primo e il secondo tempo, e di arrabbiarmi per lo spazio concesso a Ragatzu, questo al netto della bravura del giocatore. Ma mi sono scusato anche perché sono venuto in sala stampa e ho parlato di mancanza di attenzione senza aver rivisto il gol. Un gol figlio di due blocchi, su Basso e Simonetti. Il primo era un blocco che se il ragazzo avesse accentato qualcosa l’arbitro avrebbe fischiato. Un gol da annullare. Noi non siamo stati poco attenti, poco scaltri".

Gaston Ramirez è uno che può fare la differenza: ha pensato a un trattamento particolare?

"La mia filosofia di gioco è quella di non preparare gabbie. Ho parlato delle qualità del giocatore, della sua posizione in campo, dovremo stare attenti, ma noi lavoriamo di reparto, di compattezza, quando non abbiamo la palla".

