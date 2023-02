"Convinzione, coraggio e passione per affrontare questa partita"

Gianluca Colavitto: cosa cambierebbe se l’Ancona vincesse con la Reggiana?

"Siamo una squadra che sta facendo il suo percorso, scendiamo sempre in campo per conquistare i tre punti, chiunque sia l’avversario. Logicamente sappiamo di trovarci di fronte la prima della classe, ma è una sfida stimolante, in una partita bella da giocare. Certo, i tre punti contro la Reggiana avrebbero un sapore ancora più dolce, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo una partita tosta contro un’avversaria che sta ripetendo quanto fatto la passata stagione".

Per la Reggiana sette vittorie consecutive e undici nelle ultime dodici partite: è più stimolante o preoccupante?

"Sono numeri importanti, loro hanno avuto un inizio di campionato un po’ balbettante, poi hanno trovato la giusta continuità. Per noi c’è la Reggiana, ma se ci fosse un altro avversario sarebbe lo stesso, scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo, con le nostre idee e la nostra convinzione, il nostro coraggio, la nostra passione".

Quali i loro punti di forza?

"Hanno un organico importante, dal portiere agli attaccanti, al modo di stare in campo, alla fisicità".

Lanini e Pellegrini sono in gran forma e contro il Fiorenzuola hanno segnato entrambi l’ottavo centro in campionato. Ha pensato a contromisure?

"Il nostro modo di lavorare è sempre quello, cioè per reparto. Sono due attaccanti temibili ma la Reggiana potrebbe giocare con un attacco a due, o tre, quattro, il nostro modo di difendere non cambierebbe".

Con Mondonico e Mezzoni squalificati ha deciso i sostituti?

"Mi auguro che i ragazzi siano concentrati e che chi li sostituirà dia il contributo che deve dare. Aver perso Mondonico e Mezzoni dispiace. E quello che ci è successo a Montevarchi è qualcosa che resterà nel mio vissuto, esperienze e situazioni di cui ci si chiede il perché".

Potrebbe rispolverare il modulo 3-4-3?

"Sono molto attento a tante dinamiche di spogliatoio. Per me esiste ciò che è giusto fare, e poi nelle partite ci sono tante situazioni da saper leggere. Scenderemo in campo con quattro difensori".

Questa è un’Ancona che può guardare negli occhi la capolista?

"Abbiamo sempre guardato in faccia tutti, ma con tanto rispetto e con altrettanta umiltà".

Al netto di giocate e gol, costa sta dando Melchiorri?

"E’ un leader silenzioso che si è calato subito nella realtà, è arrivato con entusiasmo, è entrato in un gruppo che non conosceva con partecipazione e umiltà, lo abbiamo apprezzato tanto. Poi se in campo ci delizia con le sue giocate non può che farci piacere".

g. p.