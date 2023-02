Coppa del Mondo, bronzo per Pantanetti e Adoul

Weekend con importanti risultati pure a livello internazionale per gli schermidori della provincia di Ancona quello appena trascorso. Nella Coppa del Mondo under 20 a Modling, in Austria, straordinario bronzo nella prova di fioretto femminile per Benedetta Pantanetti, del Club Scherma AnconaGruppo Sportivo Carabinieri. Tra le prime venti, in diciottesima e diciannovesima posizione, anche le sue compagne di squadra Alice Gambitta e Giada Pianella. Risultato analogo anche nel settore maschile sempre del fioretto, nella tappa di Coppa del Mondo disputatasi in questo caso a Sabadell, in Spagna: terzo posto ancora per il Club Scherma Ancona con Raian Adoul: undicesimo Marco Proietti del Club Scherma Jesi. Le medaglie a livello internazionale, nella Coppa del Mondo under 20 (dove in passato si mise in gran luce l’anconetano Tommaso Marini, ora stella a livello senior), rappresentano ulteriore testimonianza nel processo di crescita che Pantanelli e Adoul hanno evidenziato nell’ultima stagione In Italia invece, a Lignano Sabbiadoro, si è svolta l’International Cup, rivolta alle categorie Giovani e Cadetti. In Friuli Venezia Giulia è addirittura arrivata una vittoria grazie alla jesina Lucrezia Monti, fiorettista, categoria Giovani, dove anche Senigallia ha ottenuto un buon piazzamento grazie a Rebecca Centurino, diciassettesima. Monti ha partecipato pure alla stessa gara della categoria Cadette, arrivando al sesto posto e precedendo la compagna di squadra Ginevra Guerrini, quindicesima, Sofia Di Paolo (Club Scherma Ancona), diciassettesima e Rebecca Venturini (Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia), trentaseiesima. A Lignano Sabbiadoro nel settore maschile i migliori piazzamenti sono stati, nella specialità fioretto, fascia d’età Cadetti, il nono e il dodicesimo posto di Andrea Chiaramonti e Semuel Lorenzo Durruhty, entrambi del Club Scherma Jesi; nella medesima disciplina, ma nella fascia d’età rivolta ai Giovani, ancora Jesi in luce col dodicesimo posto di Jetmir Giacchetti. Più indietro i nostri atleti nella spada: nella categoria Cadetti il migliore è stato Semuel Lorenzo Durruhty, trentunesimo.

Andrea Pongetti