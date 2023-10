Coppa del mondo OSIMO: un podio tutto rosa

Gran finale oggi della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle al Palabaldinelli di Osimo. Dopo gli argenti e i bronzi della prima giornata, è l’altra metà del cielo, quella "rosa", a fregiarsi con metallo più prezioso al collo. Tutto tricolore il podio nel Jump femminile con l’oro della 16enne lombarda Martina Zaffaina che con un salto da 120 centimetri ha staccato di 5 Matilde Arosio e Valeria Ceriello, terza con 105 centimetri. Nel maschile ottimo bronzo per Federico Moldoveanu che ha raggiunto i 136 centimetri nella prova dominata dal campione del mondo, il senegalese Dame Fall che con un salto da ben 165 centimetri. Secondo, con 142 centimetri, lo spagnolo Carlo Alarcon Segura. L’altro oro per le italiane lo ha conquistato Sveva Romano nello Speed davanti alla connazionale Sara De Tomasi e alla francese Laurine Moreno. I transalpini si sono presi la rivincita nel maschile con Gaetan Le Gac ed Ethan Dayries, primo e secondo, davanti allo spagnolo Alvaro Nieto Merino che ha strappato per pochi centesimi il podio a Federico Vietti. Nella competizione Junior ottima tripletta azzurra nel maschile con, in ordine, Gioele Zuliani, Manuel Moretti e Federico Biaggio, e doppietta rosa con Arosio e Giorgia Coloprisca, prima e seconda davanti alla spagnola Adriana Nieto Merino. Ieri pomeriggio in pista tutti per le finali del Classic. Oggi, giornata di chiusura dell’evento, grande attesa per la Battle con i campioni mondiali Lorenzo Demuru e, nei junior, la marchigiana Viola Luciani. Un grande spettacolo quello ospitato all’interno del palas insomma con 210 pattinatori provenienti da più di 14 Paesi. Una vera e propria parata di stelle della disciplina con in palio preziosi punti per ranking in vista dell’imminente Campionato mondiale che si svolgerà a Shanghai dal 9 al 12 novembre.