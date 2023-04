Coppa del mondo, Raffaeli ottiene l’argento

di Angelo Campioni

Coppa del mondo, quarta tappa. A Baku, Sofia Raffaeli, dopo i cinque ori di Tashkent, conquista l’argento nell’all-around. E accede a tre finali di specialità (cerchio, palla e clavette). Ottima nella prima giornata al cerchio e alla palla, un po’ meno nella seconda, dove ottiene un buon punteggio alle clavette. Ma commette alcuni errori al nastro chiudendo la competizione al secondo posto, dietro il talento Nicolova. Sofia e Stiliana sono a pari merito nella classifica generale e si giocheranno lo spareggio, per la conquista del titolo, nella tappa conclusiva di Milano in programma dal 21 al 23 Luglio. In questa esaltante stagione la Ginnastica Ritmica sta regalando un duello molto interessante fino all’ultimo attrezzo sulle pedane internazionali, una sfida che si rinnova gara dopo gara, fra due giovani talenti, quello dell’azzurra Raffaeli e della bulgara Nikolova (19 e 17 anni). A Baku, in Azerbaijan, lo scontro è andato nuovamente in scena e, nell’All-Around, ha portato Sofia sulla piazza d’onore con il totale di 129.700 frutto delle due ottime prestazioni di ieri (34.400 pt. al cerchio e 33.150 alla palla), e della fantastica esibizione alle clavette da 33.350 punti che le vale la terza finale di specialità, dopo quelle a cerchio e palla. Al "Vulcano" di Chiaravalle sfugge per un soffio la finale al nastro, che è valso alla Nikolova la vittoria con 133.800 pt. Ieri, la Raffaeli, con un esercizio emozionante e preciso alle clavette ottiene il punteggio di 33.350 e, sulle note do Quand c’est (cantautore francese Stromae), incanta giuria e pubblico non solo per la magnifica interpretazione, ma anche per la difficoltà nello svolgimento dell’esercizio. A frenare la vittoria il punteggio al nastro (28.800) per un avvolgimento dell’attrezzo nel finale dell’esercizio, ma questo non le ha impedito di conquistare l’argento. Per la bulgara è il secondo successo, dopo aver vinto quello in casa. L’atleta fabrianese aveva vinto ad Atene e a Tashkent dove ha fatto l’en-plein d’oro (5) trionfando in tutte le finali di specialità. Terza l’altra ginnasta bulgara, la diciassettenne Brezalieva con il totale di 126.300 ad oltre 3 punti dalla Raffaeli. Non è stato, invece, un weekend fortunato per le altre due azzurre, Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, rispettivamente con i punteggi di 116.300 e 109.950, si sono fermate in 18ª e 30ª posizione a causa di alcuni errori che hanno loro precluso la possibilità di rivederle nelle finali di specialità. Venerdì Milena aveva ottenuto al cerchio un buon 30.050 pt. e alla palla 26.550 pt. Nella giornata di ieri, dopo aver commesso alcuni errori alle clavette (24.450), con il fuori pedana per recuperare la perdita di una clavetta a metà esercizio, con grande determinazione e concentrazione è ritornata in pedana al nastro e ha concluso l’esibizione con un buon 28.900 che non è bastato per entrare in finale.