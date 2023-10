Coppa della Divisione: Audax Senigallia batte Corinaldo 5-2 a Senigallia

"Speravo tantissimo di passare il turno". Chi parla è Emanuele Chiarizia, allenatore dell’Audax Senigallia. Il giorno dopo è tutto più chiaro. Il giorno dopo è realizzare di aver vinto con il Corinaldo (5-2) ed essere arrivato primo nella classifica a tre continuando così la corsa in Coppa della Divisione, quest’anno aperta ai soli giocatori Under 23. Nel girone che vede protagoniste Cus Ancona, Corinaldo e Audax Senigallia, formazione protagoniste del campionato nazionale di serie B, la prima giornata tra anconetani e senigalliesi termina in parità (3-3). Nella seconda il Cus s’impone di misura a Corinaldo (0-1). La terza giornata sancisce il trionfo dell’Audax sia sul Corinaldo sia nel girone. "Siamo stati affiancati da due società che da sempre lavorano in maniera esemplare con il settore giovanile. - continua Chiarizia- Dopo il nostro pareggio contro il Cus e la sconfitta poi del Corinaldo contro gli stessi cussini, ho pensato solo a trasmettere tranquillità ai ragazzi cercando di preparare la partita nei minimi dettagli. Risultato sicuramente prezioso, non solo per il passaggio del turno, ma importante soprattutto perché dopo tanti anni di lavoro con gli stessi ragazzi, arrivati ora alla conclusione del percorso giovanile, meritavamo tutti di esultare dopo le tante sconfitte che non ci hanno permesso mai di affrontare una squadra fuori regione. Sono veramente soddisfatto, perché finita la Coppa Disciplina si chiude un percorso durato cinque anni. Approfitto per ringraziarli tutti, mi hanno fatto crescere sportivamente e umanamente". In rete per l’Audax Senigallia: Addate, Bellagamba, Scattolini, Pierandi e Toppi. Per il Corinaldo: Paoloni e Guiducci.

Alice Mazzarini