Coppa della Divisione, il Cus Ancona passa a Corinaldo. La qualificazione nella mani dell’Audax Senigallia

Il Cus Ancona, con la vittoria sul Corinaldo (0-1) nella seconda giornata di Coppa della Divisione Under 23 e, una settimana fa, con il pareggio casalingo con l’Audax (3-3), balza al primo posto della classifica del girone a tre. Già fuori dai giochi il Corinaldo. Domani, al PalaPanzini di Senigallia alle ore 15 l’ultima sfida tra Corinaldo e Audax Senigallia, gara che deciderà chi, tra anconetani o senigalliesi, passerà il turno. É la rete di Marco Astuti a decidere il risultato finale al Pala Nevola di Corinaldo, nonostante una partita mai scontata, con i padroni di casa a dettare per lo più il ritmo del gioco, ma con gli ospiti più lucidi nei momenti decisivi.

"Il gol è arrivato a inizio partita - racconta Astuti - il Corinaldo ha accusato il colpo, poi con il trascorrere dei minuti la pressione della squadra di casa è aumentata in maniera evidente. In campo c’era tanta qualità, hanno attaccato forte, ma noi siamo stati bravi a non perdere la testa e a rimanere sul pezzo ribattendo colpo su colpo".

Una vittoria quella di Corinaldo che ora consente al Cus Ancona di sperare nella qualificazione al turno successivo. Coppa della Divisione a parte, il colpo esterno ha un valore non indifferente per la formazione guidata da Francesco Battistini: "Vincere aiuta a vincere, questo è fuori dubbio, ma a noi questo successo ci fa crescere sotto il punto di vista caratteriale, tra poco meno di due settimane inizierà il campionato (sabato 14 ottobre) e dobbiamo farci trovare pronti".

