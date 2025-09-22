Coppa di Campocavallo 2025: Alessandro Pazzaglini domina la 56esima edizione

Osimo (Ancona), 22 settembre 2025 – Quando si corre a Campocavallo la tradizione ciclistica viene sempre onorata al meglio dai corridori, anche gli esordienti impegnati nella 56esima Coppa Beata Vergine Addolorata hanno regalato spettacolo al numeroso pubblico, specie gli esordienti del secondo anno che si sono dati battaglia sin dal primo giro per conquistare una delle gare più longeve di tutto il centro Italia.

Ai nastri di partenza di sono presentati 47 esordienti del primo anno e 38 del secondo pronti a sfidarsi nel circuito pianeggiante di 7,7 km, da ripetere rispettivamente 5 e 6 volte. La manifestazione, promossa dal Club Ciclistico Campocavallo, ha richiamato le più forti squadre della categoria di Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna. E non poteva essere altrimenti grazie al blasone conquistato dal sodalizio osimano in 58 anni di attività.

La gara degli esordienti del primo anno è entrata nel vivo al secondo giro con l’allungo del tandem composto dal campione regionale dell’Umbria Filippo Battistelli e da Francesco Coletta della Mario De Cecco. I due ragazzi vanno di comune accordo lasciando il gruppo a debita distanza fino al lungo rettilineo d’arrivo dove Coletta ha la meglio sul compagno di fuga, a 20” si impone nella volata del gruppo Gianluca Catalani del GS Pianello, quarto Danilo Damiani, della S. C. Villa Sant’Antonio e quinto Angus Sambi della Fausto Coppi Cesenatico. Tra le donne primo posto per Giorgia Braganti della U.C. Città di Castello, seconda Matilde Donati della HG Cycling Team e terza Clelia Navarra della Cambike.

Più combattuta è stata la gara degli esordienti del secondo anno con tanti tentativi di allungo sin dall’abbassamento della bandierina a scacchi, ma soltanto al quarto giro la corsa si cristallizza con ancora una volta una coppia di corridori in vantaggio di una ventina di secondi sul gruppo diviso in più tronconi. Alessandro Pazzaglini del GS Pianello e Matteo Manna della Potentia-Rinascita con il loro forcing mettono in difficoltà gli avversari che però reagiscono con veemenza. Si forma così in testa un drappello di 10 corridori, ma ancora una volta sul rettilineo scatta Pazzaglini mettendo in riga Omar Berlini della Fausto Coppi e Gabriele Leo della Cambike. Per l’atleta marchigiano è la terza vittoria stagionale, dopo i successi ottenuti al Gran Premio Fabbi Imola e il Trofeo Pegognaga. Il giovane talento del GS Pianello ancora una volta ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per far bene nel mondo del ciclismo, fisicamente e tecnicamente può battersi in tutti i tracciati.

Soddisfatti gli organizzatori del Club Ciclistico Campocavallo che hanno allestito al meglio la seconda gara stagionale dopo il Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Anche quest’anno infatti è “saltato” nuovamente il Trofeo Rigoberto Lamonica che si spera di poter allestire nel 2026. Alle premiazioni della Coppa B.V. Addolorata – Trofeo Gammaplastik hanno partecipato anche la sindaca di Osimo Michela Glorio, l’assessore allo sport Paola Andreoni, il presidente FCI Marche Massimo Romanelli, il suo vice Maurizio Minucci e i titolari delle principali aziende che hanno sostenuto la manifestazione. Ancora una volta, come da tradizione, una sentita festività religiosa è stata celebrata con una corsa ciclistica di grande richiamo e prestigio.