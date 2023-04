Coppa di promozione, il Bianchelli ospiterà la finale

Sarà il Bianchelli di Senigallia, mercoledì 3 maggio, a ospitare la finale di Coppa Italia di Promozione tra Vigor Castelfidardo e Civitanovese.

Appuntamento con la storia per la formazione fidardense allenata da Luca Manisera visto che andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva nella competizione regionale dopo la Coppa messa in bacheca lo scorso anno. Fischio d’inizio della sfida fissato alle 20.30.

In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari si procederà a battere i tiri di rigore. Nella Civitanovese – che in semifinale ha eliminato l’Atletico Centobuchi – non ci saranno Rapagnani e Greco squalificati.

La Vigor nel penultimo atto ha estromesso la Cagliese con un pareggio all’andata e la vittoria poi casalinga nel ritorno.

Coppa Marche prima categoria

Al Paolinelli di Ancona, mercoledì 26 aprile (ore 20), si disputerà invece la finale di Coppa Marche di Prima Categoria tra Appignanese e Vismara.

Juniores regionale

Sarà lo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio a ospitare oggi la finale del campionato juniores under 19 regionale tra Atletico Ascoli e Marina (ore 16:30), con il Marina di PanichiMoschini che si presenta all’appuntamento da imbattuta dopo aver vinto il proprio girone.

Per il Marina si tratta di un appuntamento storico visto che mai la propria squadra Juniores è riuscita a vincere il titolo marchigiano.

m. c.