Coppa Italia Eccellenza, l’Osimana pronta per la finale: oggi conoscerà la sfidante

L’ultimo mercoledì di novembre è riservato alle Coppe dei dilettanti.

Eccellenza. L’Osimana, prima finalista di Coppa con il pass staccato da un paio di settimane eliminando il K Sport Montecchio Gallo con una vittoria all’andata in trasferta (0-2) e un pareggio (0-0) nella partita di ritorno al Diana, oggi pomeriggio conoscerà l’avversario che sfiderà giovedì 21 dicembre in campo neutro nell’ultimo atto della Coppa riservata alle formazioni del massimo campionato regionale. Oggi alle ore 14:30 si gioca infatti la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio La Croce di Montegranaro la Maceratese dovrà difendere il minimo vantaggio della vittoria ottenuta nella partita di andata in casa per 2-1 sul Montegranaro, in rimonta, con due gol realizzati nei minuti finali da Minnozzi e Cirulli vanificando così il vantaggio siglato nel primo tempo dal Montegranaro con Tonuzi. In Coppa c’è ancora la regola del gol che vale doppio in trasferta.

Prima Categoria. Oggi si gioca anche la terza e ultima giornata della seconda fase della Coppa Marche di Prima Categoria. Il programma (ore 14:30): Falco Acqualagna-Senigallia (ore 20:30), Borghetto Monte S.Vito-Real Cameranese, Sampaolese-Passatempese (ore 19:30). Classifiche. Girone A. Senigallia e Falco Acqualagna 3; Lunano 0. Girone B: Sassoferrato Genga 2; Real Cameranese e Borghetto 1. Girone C. Passatempese e Montecassiano 3; Sampaolese 0.

Coppa Italia Promozione. Mercoledì 6 dicembre scenderanno in campo invece le formazioni di Promozione con in programma le partite di ritorno dei quarti di finale.