Coppa Italia giovanile, in Sicilia ai piedi del podio

Le Marche rimangono ai piedi del podio, ma è comunque una trasferta da ricordare per la nostra rappresentativa in Sicilia, nella prima prova di Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country che è stata ospitata per la terza volta nello splendido scenario della Valle dei Templi ad Agrigento.

In sella esordienti e allievi seguiti dai tecnici Fabrizio Michelini e Mirko Mangiaterra.

I ragazzi marchigiani conquistano importanti allori a testimonianza della continua crescita tecnica e dell’alto livello dei partecipanti con tanto di quarto posto finale dietro Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Condotta di gara lodevole dei fratelli Filippo e Tommaso Cingolani (Team Cingolani) messi alle spalle dal vincitore Walter Vaglio della Puglia negli esordienti secondo anno.

Allori importanti risultati sono stati raccolti anche da Stella Forti della Superbike Bravi (sesta tra esordienti donne primo anno) e Sofia Bartomeoli della Superbike Bravi (quinta tra le allieve donne 1°anno).

Gran Prix. Nella seconda prova del circuito nazionale del Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile corso a San Terenziano di Gualdo Cattaneo primo posto tra gli Junior per Alex Pelucchini (Superbike Bravi Platforms) e bronzo per Alice Mazzieri (Superbike Bravi).

Negli Esordienti argento per Filippo Cingolani (Team Cingolani – secondo anno).

Nelle allieve primo posto per Sofia Bartomeoli (Superbike Bravi – donne secondo anno) e secondo posto per Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team – donne primo anno). Nei Giovanissimi terza Giulia Frenquelli (Superbike Bravi – G6 donne).