Coppa Italia, l’Osimana vola

MONTECCHIO GALLO

0

OSIMANA

2

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Fabbri, Notariale, Giunti (25’ st Magnanelli), Nobili (17’ st Dominici G.), Paoli, Peroni, Dominici E., Gurini (19’ st Pizzagalli), Del Pivo, Sciamanna (19’ st Torelli). Panchina: Andreani, Baruffi, Baldelli, Peluso, Mazzari. All. Lilli.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Fermani (20’ st Mosquera), Borgese, Patrizi, Bellucci, Pasquini, Bambozzi (8’ st Calvigioni), Mercanti (34’ st Fabiani), Triana Canas (26’ st Bugaro), Paccamiccio (1’ st Alessandroni). Panchina: Piergiacomi, Di Lorenzo M., Labriola, Montesano. All. Aliberti.

Arbitro: Chiariotti di Macerata

Reti: 12’ st Triana (rig.), 14’ st Alessandroni.

L’Osimana in Coppa vola. Ed è stato così anche ieri a Gallo di Petriano dove i giallorossi del duo Aliberti-Labriola hanno espugnato il campo del K Sport Montecchio Gallo. L’andata della semifinale di Coppa di Eccellenza (ritorno il 15 novembre) sorride a un’Osimana che vince e convince e fa felici i propri tifosi che si sono fatti oltre 200 km per spingere Patrizi & C. I gol nella ripresa. Dopo una bella parata di Santarelli su Peroni e un tiro di Del Pivo fuori l’Osimana colpisce due volte in un paio di minuti. Il vantaggio di Triana su rigore. Il raddoppio con Alessandroni che conclude con un destro angolato. A Gallo c’era anche Mauro Chiodini: ricoprirà il ruolo di direttore tecnico.