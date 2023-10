Coppa Italia, Osimana ok. Il pari vale la semifinale

1

: David, Calamita, Marasca (9’ st De Luca), Toro (21’ st Alla), Pjetri, Valler, Di Matteo, Camilloni (9’ st Palmucci), Stampella (25’ st Bonacci), Guzzini, Latini (25’ st Papa). Panchina: Bentivogli, Postacchini, Cingolani, Castignani. All. Mariani

OSIMANA: Piergiacomi, Micucci, Bellucci A., Borgese (35’ st Di Lorenzo), Patrizi, Labriola, Triana, Bambozzi, Tittarelli (30’ st Alessandroni), Mercanti (9’ st Falcioni), Pasquini (36’ st Bugaro). Panchina: Santarelli, Paccamiccio, Fermani, Montesano, De Angelis. All. Senigagliesi

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 28’ pt Bambozzi (rig.), 38’ pt Latini

L’Osimana ‘brutta’ in campionato, si fa ‘bella’ in Coppa Italia. La formazione giallorossa continua l’avventura qualificandosi per la semifinale di Coppa di Eccellenza. La squadra di Senigagliesi esce indenne da Montefano e in virtù della vittoria di misura dell’andata (1-0) passa il turno. Grazie a due rigori, il primo in gara 1 segnato al Diana da Alessandroni nella ripresa e poi quello di ieri realizzato invece da Bambozzi nel primo tempo. Una prova di carattere quella dei giallorossi, a tre giorni dal ko casalingo in campionato contro il Montegranaro con tanto di contestazione dei tifosi. L’Osimana - orfana di Buonaventura (squalificato) e Calvigioni - gioca un buon primo tempo. Pasquini trova subito il gol di testa ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee.

Al 5’ ancora una ghiotta occasione per i giallorossi con David che si supera su Triana e sulla ribattuta di Tittarelli. Proprio Triana al 27’ si guadagna il rigore della qualificazione realizzato da Bambozzi con un sinistro che spiazza l’ex Castelfidardo, David. Al 38’ la conclusione di Latini pareggia i conti, ma la qualificazione per la squadra di Mariani rimarrà un sogno e niente più. Piergiacomi & C. chiudono infatti ogni varco ai padroni di casa sulle conclusioni di Stampella, Camilloni e Di Matteo. Quando non ci arriva il giovane portiere giallorosso è il palo a negare la gioia del gol a Palmucci, poco dopo la mezz’ora della ripresa. Sempre Palmucci successivamente cerca di rendersi pericoloso, ma l’Osimana stringe i denti portando a casa la qualificazione alla semifinale.