Coppa Italia: pareggio tra Chiaravalle e Moie

Mercoledì si è disputata l’ultima sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. L’Atletico Centobuchi ha vinto (1-2) sul campo del Porto S.Elpidio. Nelle altre tre partite che si sono disputate in precedenza era scaturito un pareggio (1-1) tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina. Il Valfoglia ha superato (1-0) la Pergolese, mentre Matelica-Potenza Picena è terminata 0-0. Le partite di ritorno il 6 dicembre.

Coppa Italia Eccellenza. L’Osimana è la prima finalista di Coppa Italia di Eccellenza. Per l’altra bisognerà attendere mercoledì prossimo (29 novembre). La Maceratese dovrà difendere in trasferta il minimo vantaggio accumulato nella partita di andata, in casa, alla Helvia Recina, vinta per 2-1 contro il Montegranaro.