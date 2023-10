Oggi inizia la seconda fase di Coppa Marche di Prima Categoria. Sei le squadre della nostra provincia ancora in corsa. Il programma odierno (ore 15:30): Sassoferrato Genga-Borghetto (ore 20, riposa Real Cameranese), Senigallia-Lunano (ore 20:30, riposa Falco Acqualagna), Passatempese-Montecassiano (riposa Sampaolese), Castel di Lama-Comunanza (ore 20, Azzurra Sb), Folgore Castelraimondo-Vigor Montecosaro (Settempeda), Futura 96-Cuprense (Pinturetta). Le altre due giornate si disputeranno l’8 e il 29 novembre.

Coppa Italia Eccellenza Mercoledì primo novembre si giocheranno le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Alle ore 14:30 in programma K Sport Montecchio Gallo-Osimana e Maceratese-Montegranaro. Le partita di ritorno si giocheranno il 15 novembre. L’Osimana - che ha eliminato nei quarti il Montefano dopo aver estromesso negli ottavi il Castelfidardo - dovrà fare a meno di Tittarelli squalificato una giornata.

Coppa Italia Promozione. Sempre il primp novembre si disputeranno le gare di ritorno degli ottavi. Dopo i match di andata (per le ‘nostre’ Marina-Biagio 1-1 e Osimo Stazione-Moie Vallesina 0-3) è stato fermato per un turno Pizzuto (Osimo Stazione).

Sempre in Promozione, ma per la partita di campionato valida per la seconda giornata del girone A, accolto il reclamo del Barbara Monserra avverso la sanzione sportiva della ripetizione della gara contro il Fabriano Cerreto per errore tecnico dell’arbitro. La Corte sportiva d’appello territoriale lunedì ha accolto il reclamo del Barbara Monserra omologando la vittoria di quest’ultima, per 1-0 sul Fabriano Cerreto, conseguita sul campo.