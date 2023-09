Coppa Marche Prima Categoria: Secondo Turno a Ancona con Olimpia Marzocca e Chiaravalle La seconda giornata di Coppa Marche di Prima Categoria si gioca oggi, ultimo test prima dell'inizio del campionato. Si disputano 8 partite con le squadre di Ancona in campo per conquistare punti preziosi in vista della terza e ultima giornata.