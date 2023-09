Coppa Marche, tanti i gironi dove regna l’incertezza

Prosegue la Coppa Marche di Seconda Categoria. Nello scorso weekend si è giocata la seconda giornata dei triangolari, con molte squadre anconetane impegnate. Nel girone 2, riposava il Trecastelli che dopo il pareggio dell’esordio può ancora passare battendo nell’ultimo match la Frontonese. Nel girone 4 si è giocata Aurora Jesi-Avis Arcevia, con vittoria locale 1-0. In classifica prima dell’ultima giornata (Argignano-Aurora Jesi) Aurora Jesi 3, Argignano e Avis 1. Nel girone 5, vittoria per 3-1 dell’Agugliano Polverigi sul Colle 2006, che aveva perso anche nella prima giornata. Il Colle dunque, a 0 punti e senza più altri match da giocare, è già fuori mentre l’ultima sfida tra Ankon Dorica e Agugliano Polverigi, deciderà chi delle due passerà alla fase successiva. Nel girone 6 fuori anche il Corinaldo, a cui non basta il pareggio 1-1 sul campo delle Torri. Deciderà il passaggio del turno Cupramontana-Le Torri: ai locali basterà un pareggio. Girone 7: FC Osimo-Europa Costabianca 1-1. Osimo eliminato, decide l’ammissione al turno successivo Europa-Candia Baraccola: agli ospiti sufficiente il pari. Girone 8: Gls Dorica-Giovane Offagna 3-2. Nell’ultima giornata Offagna-Palombina Vecchia. Girone apertissimo con Palombina e Gls a 3 punti e Offagna a 0. Girone 9: Olimpia Falconara-Leonessa Montoro 1-2. Olimpia fuori, decide la vittoria del girone Leonessa-Osimo Stazione, entrambe a 3 punti. Girone 10: Olimpia Ostra Vetere-Terre del Lacrima 1-0. In classifica Ostra e Ostra Vetere 3, Lacrima 0. Girone 11: Monsano-Rosora Angeli 0-2. In classifica Serrana, Rosora 3, Monsano 0. Girone 12: SA Castelfidardo-Nuova Sirolese 2-1. Castelfidardo e Villa Musone 3, Nuova Sirolese 0. Girone 13: Atletico Ancona-Piano San Lazzaro 2-3. Girone 14: Loreto ok, 4-0 sul Csi Recanati ma la qualificazione dipende dall’esito di Csi-Real Porto.

Andrea Pongetti